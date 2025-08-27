Sifan Hassan is volop bezig met haar topsportcarrière, maar houdt ook de ontwikkelingen in Nederland in de gaten. De atlete deed deze week een opvallende oproep: Nederlanders moeten minder zitten en meer bewegen. In de Sportnieuws.nl-podcast bewonderen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de inzet van Hassan.

Van As legt Hoog een stelling voor: “De dringende oproep van Sifan Hassan moet Nederland wakker schudden.” Hoog antwoordt direct: “Eens.” Ze verwijst naar het onderzoek waaruit blijkt dat Nederlanders Europees kampioen zitten zijn: gemiddeld zo’n negen uur per dag.

'We zitten gewoon veel'

De atlete riep iedereen daarom op om vaker te wandelen of te rennen. Hoog reageert verbaasd: “Negen uur per dag… Nou gaat het? We zitten tijdens ons werk, als we scrollen op sociale media, tv kijken… We zitten gewoon veel.”

Volgens Hoog is het slim dat juist Hassan dit onderwerp aansnijdt: “Ze heeft zich hier eerder over uitgesproken en nu dit nieuws naar buiten kwam, deed ze dat opnieuw op social media. Ze is niet heel actief online, volgens mij zit ze nauwelijks op haar telefoon. Daarom is het slim dat zo’n boegbeeld van de Nederlandse sport dit zegt en mensen motiveert meer te bewegen.”

Hoog moedigt lachend aan: “Dus, jongens…” Waarop Van As aanvult: “…ga eens lekker allemaal staan!”

Bewondering voor Hassan

Van As heeft om nog een reden bewondering voor Hassan: “Ze heeft zichzelf een doel gesteld: binnen een jaar vier grote stadsmarathons lopen en winnen. Respect hoor! Dat is zo ontzettend knap.”

Hoog sluit zich daarbij aan: “Ik vind haar geweldig. Ze stelt steeds doelen waarvan iedereen denkt: dat is onmogelijk. Net als tijdens de Olympische Spelen, toen ze drie afstanden liep. Iedereen dacht: dat kan niet, maar zij doet het. En zelfs de marathon winnen. Nu weer dit doel. Onbereikbaar, zou je denken, maar ze stelt ze niet voor niets. En ik zie haar het nog doen ook.”

Ook Van As blijft onder de indruk van Hassans aanpak: “Je ziet haar niet vaak in de media, ze is helemaal niet actief. Je weet dus niet hoe ze traint of wat ze doet. Als er ooit een docu over haar komt, zou ik dat echt geweldig vinden.”

Beluister de podcast

Elke maandag praten Ellen Hoog en Naomi van As je bij over hun favoriete én meest opvallende sportmomenten van de week. In deze aflevering: de start van de US Open, de derde speelronde van de Eredivisie en de Diamond League. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: