Michael jorden is een legende in de basketbalwereld. Maar buiten zijn sportcarrière raakte hij betrokken bij een grote tragedie. Zijn vader James kwam om het leven bij een misdrijf. Wat er precies is gebeurd, blijft nog altijd een raadsel.

In de schaduw van zijn immense basketbalsucces voltrok zich dertig jaar geleden een tragedie die het leven van Michael Jordan voorgoed tekende. Terwijl fans de derde opeenvolgende titel van de Chicago Bulls vierden, beleefde de NBA-ster een persoonlijk drama: onderzoekers vonden zijn vader James dood in een moeras in North Carolina.

James Jordan kwam in 1993 op 56-jarige leeftijd om het leven. Er werden twee verdachten opgepakt: de toen 18-jarige Larry Demery en Daniel Green. Green kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd, maar nu wordt beweerd dat hij mogelijk onterecht is veroordeeld.

De zaak leek gesloten: een uit de hand gelopen roofoverval met een tragische afloop. Maar de werkelijkheid is mogelijk een stuk complexer. De verdachten zouden een motel gaan beroven, maar toen ze James Jordan zagen rijden in zijn luxe auto veranderden ze de plannen. De beroving liep uit de hand en James werd doodgeschoten. Later werd het lichaam gevonden in een moeras.

Onschuldig?

"Ik heb geholpen met het lichaam, maar ik heb hem niet vermoord,” beweert de nu 50-jarige Green vanuit zijn cel, waar hij al meer dan dertig jaar vastzit. Volgens zijn versie van het verhaal bracht Demery hem het al levenloze lichaam van James Jordan. "Ik heb een fatale fout gemaakt door te helpen, maar ik ben geen moordenaar,” herhaalt Green in zijn verzoeken om vrijlating.

Twijfel over bewijsmateriaal

Zijn woorden krijgen de steun van voormalig rechter Gregory Weeks. Hij geeft toe dat niet al het bewijs evenwichtig aan de jury werd gepresenteerd. "Sommige aspecten van de zaak hadden anders geïnterpreteerd kunnen worden,” aldus Weeks. Daardoor is er veel twijfel over de schuld van Green. Er werden bijvoorbeeld belangrijke details achtergehouden bij resultaten van een bloedtest.

Achter de tralies doet Green er alles aan om vrij te komen. Hij bestudeert het rechtssysteem grondig en bereidt beroepen en argumenten voor de voorwaardelijke vrijlatingscommissie voor. Hij hoopt de autoriteiten ooit van zijn onschuld te overtuigen.

Toch is er ook een hoop bewijs dat Green als schuldige lijkt aan te wijze. Zo droeg hij op videobeelden na de moord het horloge en de ring van James Jordan. "Ik was jong en dom. Ik besefte niet waar ik in verzeild raakte,” legt hij nu uit.

Gokschulden

De zaak werd ook omgeven door speculaties over een mogelijk verband met vermeende gokschulden van Michael Jordan zelf. Dit zijn theorieën die Green met klem ontkent. "Mensen willen gewoon de naam van de basketballegende besmeuren,” stelt hij.

Voor de familie Jordan blijft de dood van James een open wond. Voor de justitie in North Carolina is het een pijnlijke herinnering aan de onvolmaaktheid van het systeem. En Daniel Green? Hij vecht een eindeloze strijd om gehoord te worden. "Ik bekende schuld voor het helpen, maar de rechtbank wilde mijn ontkenning van de moord niet meer horen,” zegt de man wiens lot voor altijd verbonden is met een van de meest tragische hoofdstukken in het leven van de sportlegende.