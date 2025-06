De beslissende wedstrijd van de NBA-finale, gewonnen door Oklahoma City Thunder met 103-91 tegen Indiana Pacers, werd overschaduwd door de zware blessure van Tyrese Haliburton, een van de meest spectaculaire spelers in de play-offs. De Pacers-ster is de derde basketballer in de nacompetitie die zijn achillespees scheurde.

Zondagavond veroverde Oklahoma City Thunder de eerste titel in de geschiedenis van de organisatie na een 4-3 overwinning tegen Indiana Pacers. Onder leiding van Shai Gilgeous-Alexander, de MVP van de Noord-Amerikaanse competitie, won de ploeg van coach Mark Daigneault de beslissende wedstrijd met 103-91 dankzij een uitstekend derde kwart.

Prachtig einde aan sprookjesfinale NBA: club pakt voor het eerst in 45 jaar de titel Oklahoma City Thunder is kampioen geworden in de NBA Finals. De ploeg slaagde er zondag in om de tweede NBA-titel te pakken in bijna vijftig jaar. Ze wonnen in de zevende en beslissende wedstrijd van de Indiana Pacers: 103-91.

Haliburton loopt een van de zwaarste blessures in basketbal op

Het basketbalspektakel werd overschaduwd door de blessure van sterspeler Haliburton, die zijn achillespees scheurde. De Amerikaan was een van de beste spelers in de play-offs en droeg volop bij aan het succes van Indiana Pacers met gemiddeld 18,6 punten en 9,2 assists per wedstrijd.

Afschuwelijke blessure van topspeler werpt donkere schaduw over grootse NBA-finale Topbasketballer Tyrese Haliburton van Indiana Pacers moest de zevende en laatste finalewedstrijd in de NBA al in het eerste kwart verlaten met een zware blessure. Hij bleef in tranen op de vloer liggen.

Haliburton had al voor wedstrijd 6 van de serie last, maar koos ervoor om door te zetten en te spelen in een poging een titel voor de Pacers te winnen. In wedstrijd 7 begaf zijn achillespees het, iets wat deed terugdenken aan de horrorblessure van Kevin Durant in 2019. KD had net als Haliburton last van zijn kuit en besloot toch te spelen, met een gescheurde achillespees tot gevolg. Dat geldt als een van de zwaarste blessures in het basketbal.

"Vloek" van rugnummer 0

Haliburton is niet de enige basketballer die deze blessure opliep in de NBA play-offs van dit jaar. Damian Lillard, sterspeler van Milwaukee Bucks, scheurde zijn achillespees in de serie tegen de Pacers, in de kwartfinales van de Eastern Conference. En Jayson Tatum, de superster van Boston Celtics, raakte geblesseerd in de halve finales van de Eastern Conference, die ze verloren van New York Knicks.

Every player who tore their Achilles these playoffs wore number 0.



That jersey is cursed. pic.twitter.com/FYDkg79PAL — BricksCenter (@BricksCenter) June 23, 2025

NBA-volgers merkten een bizarre samenloop van omstandigheden op: alle drie de spelers in de NBA play-offs die hun achillespees scheurden, droegen nummer 0 op hun shirt.

Roep op minder wedstrijden

Het valt nog te bezien in hoeverre Haliburton, Lillard en Tatum zullen herstellen en terugkeren naar het niveau van voor hun blessure. Door de jaren heen is een gescheurde achillespees beschouwd als een van de ernstigste blessures in het basketbal, en de meeste sporters die ermee te maken hebben gehad, hebben nooit meer op hetzelfde niveau kunnen spelen.

Steeds vaker vallen topspelers dan ook weg, of hebben ze maar een korte carrière op het hoogste niveau. Er klinkt dan ook een roep om het reguliere seizoen, dat 82 wedstrijden telt, in te korten.