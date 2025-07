Ben McLemore (32), een basketballer die jarenlang schitterde in de NBA, moet jarenlang brommen. De oud-topsporter is veroordeeld tot een flinke celstraf wegens verkrachting.

Op woensdag 9 juli is McLemore veroordeeld tot meer dan acht jaar (100 maanden) gevangenisstraf. Een week eerder, op 3 juli, werd hij schuldig bevonden aan drie van de vier aanklachten: verkrachting in de eerste graad, ongeoorloofde seksuele penetratie in de eerste graad en seksueel misbruik in de tweede graad.

Verrast en teleurgesteld

McLemore pleitte onschuldig op alle vier de aanklachten en verklaarde 'verrast en teleurgesteld' te zijn door de uitspraak. "Zoals ik heb verklaard, heb ik nooit geloofd dat ik seks heb gehad zonder volledige toestemming van het slachtoffer", aldus de Amerikaan volgens ESPN.

"Ik streef ernaar om met vriendelijkheid te leven, zachtmoedig te zijn en er voor mijn mensen te zijn. Ik geef veel om de mensen om me heen. En zelfs in deze donkere tijd geloof ik in de kracht van vergeving en verlossing. Ik geloof in tweede kansen en ik zal er elke dag aan werken om die van mij te krijgen", voegde McLemore eraan toe.

Uit de hand gelopen feestje

Volgens The Athletic vonden de feiten waarvoor McLemore is veroordeeld plaats op 3 oktober 2021, tijdens een feestje in het huis van Robert Covington, zijn teamgenoot bij de Portland Trail Blazers.

Het slachtoffer was een 21-jarige vrouw die rond 2 uur 's nachts flauwviel en het bewustzijn verloor na alcoholgebruik. Volgens officier van justitie Scott Healy kwam de vrouw rond 6 uur 's ochtends gedeeltelijk bij bewustzijn en merkte ze dat McLemore misbruik maakte van haar toestand om haar seksueel te misbruiken.

Videoboodschap

"Dit waren de langste vier jaar van mijn leven. Ik had nooit gedacht dat het melden hiervan in 2021 zou leiden tot zo'n lange en ongelooflijk zware reis", zei het slachtoffer via een video.

Ze vervolgde: "De afgelopen jaren voelden vaak als een last die ik met me meedroeg, een constante herinnering aan het trauma dat ik nog steeds niet heb kunnen verwerken, omdat ik geen einde in zicht zag. Nu begrijp ik, op een diep niveau, waarom zoveel slachtoffers aarzelen of nooit melden wat er met hen is gebeurd."

Teamgenoot van LeBron James

McLemore speelde in zijn carrière onder andere samen met basketballegende LeBron James bij de Los Angeles Lakers. Ook speelde hij in de periode tussen 2013 en 2022 voor ploegen als de Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Houston Rockets en Portland Trail Blazers. Later kwam McLemore ook uit voor enkele clubs in Europa.