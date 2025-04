NBA-ster en Nederlandse rookie moeten aan de bak, groot team ontbreekt in play-offs

Basketbalgrootheid LeBron James is inmiddels 40 jaar oud, maar maakt ook in zijn 22ste seizoen in de NBA nog altijd indruk. Bij zulke wereldsterren gaat duizelingwekkende bedragen om en dat is bij James niet anders. Over een zijn vele miljoenendeals moest hij onlangs wat kwijt, want volgens de Amerikaan worden daar wat leugens over verteld.