Nederlandse rookie schrijft geschiedenis en zet Golden State Warriors op voorsprong in NBA play-offs

De Golden State Warriors hebben in de NBA-play-offs een belangrijke stap gezet richting de volgende ronde. In de derde wedstrijd tegen de Houston Rockets trok de ploeg uit San Francisco met 104-93 aan het langste eind. Nederlandse rookie Quinten Post leverde een mooie bijdrage aan de overwinning.

Voor Nederlander Quinten Post werd het een gedenkwaardige avond. Hoewel zijn scorende bijdrage beperkt bleef tot twee punten en zijn kenmerkende driepunters uitbleven, noteerde hij wel twaalf rebounds en vier assists.

Daarmee werd hij de eerste Warriors-rookie sinds 2013 die in een play-offwedstrijd meer dan tien rebounds pakte, een bijzondere prestatie waarmee zijn naam in de clubgeschiedenis schittert. Voor de 25-jarige Amsterdammer betekende het bovendien een persoonlijk record.

Steph Curry steelt de show

De grote man aan de kant van Golden State was uiteraard Stephen Curry. De 37-jarige superster blonk uit met 36 punten, negen assists en zeven rebounds. In de tweede helft was Curry niet te stoppen en leidde hij zijn ploeg met waanzinnige driepunters naar een comfortabele voorsprong in de best-of-seven-serie.

Quinten Post treedt in illuster rijtje

Voor Post betekent deze play-off serie een mooie kennismaking met het grote werk. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Rik Smits, Francisco Elson en Dan Gadzuric, de drie andere Nederlanders die eerder actief waren in de NBA-play-offs.

De Warriors kunnen maandag hun voorsprong verder uitbreiden als de vierde wedstrijd opnieuw in San Francisco wordt gespeeld. De ploeg die als eerste vier wedstrijden wint, plaatst zich voor de volgende ronde.

Thunder rekent in vier duels af met Grizzlies

Oklahoma City Thunder heeft zich zaterdagavond als eerste geplaatst voor de tweede ronde van de NBA-play-offs. De ploeg versloeg de Memphis Grizzlies met 117-115 en besliste daarmee de serie met 4-0 in eigen voordeel. In de volgende ronde wacht voor Oklahoma City een ontmoeting met de winnaar van de serie tussen de Denver Nuggets en LA Clippers. Door de overwinning van Denver zaterdagavond is die stand nu gelijkgetrokken naar 2-2.