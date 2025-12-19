3x3-basketballer Worthy de Jong zorgde vorig jaar voor sensatie op de Olympische Spelen in Parijs. Hij won goud met het Nederlandse team. Nu gaat hij een nieuwe uitdaging aan in zijn topsportloopbaan. "In deze rol kan ik mijn creativiteit inzetten."

De Jong gaat zijn actieve sportcarrière combineren met een functie bij de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Hij is aangesteld als 'creatief manager'. "Worthy gaat het marketing- en communicatieteam versterken met zijn creativiteit, ervaring en visie op de basketbalcultuur", aldus de NBB in een persbericht.

'Kans om iets terug te doen'

"Basketbal heeft mij heel veel gegeven en nu krijg ik de kans om iets terug te doen", reageert de 37-jarige De Jong op zijn nieuwe functie. "Als creatief manager wil ik samen met de NBB het verhaal van onze sport krachtiger maken, nieuwe fans bereiken en laten zien hoe mooi basketbal in Nederland is. Basketbal is mijn passie én mijn platform. In deze rol kan ik mijn creativiteit inzetten om de sport vooruit te helpen."

Omdat hij vanaf het voorjaar internationaal actief is in het 3x3-seizoen, werkt hij grotendeels ‘on the road’. Hij zal bijdragen aan content, creatieve campagnes en storytelling voor de basketbalgemeeschap.

Bijzondere samenwerking

De samenwerking is bijzonder: het komt zelden voor dat een actief topsporter tijdens zijn carrière een inhoudelijke, niet aan topsport gerelateerde rol vervult binnen zijn eigen sportbond. Het doel is om basketbal sterker te verbinden aan urban culture en lifestyle.

De Jong speelde 118 interlands als basketballer en is all-time topscorer van de Orange Lions. In 2024 werd hij olympisch kampioen in het 3x3 basketbal, won hij met Team Amsterdam de 3x3 World Tour Finals en werd hij uitgeroepen tot Most Valuable Player van het seizoen.

'Gent van het jaar'

Hij werd dit jaar ook uitgeroepen tot 'Gent van het' door FHM. Die titel heeft een mooie betekenis voor hem. "Een respectvolle man, met een level van empathie, lekker sportief, vriendelijk naar mensen", legt hij uit in een interview met het blad. "Ik denk dat ik iemand ben met veel emotie", vertelt hij. "Creatief, competitief, vooruitstrevend en liefdevol ook wel." Kortom: alle competenties om te floreren in zijn nieuwe rol.