Het heeft even geduurd, maar Chicago Bulls lijkt weer een grote naam te zijn dit seizoen in de NBA. De ploeg uit Illinois won de afgelopen nacht de vijfde opeenvolgende wedstrijd en dat lukte de afgelopen 29 jaar niet.

Voor het eerst in 29 jaar zijn de Chicago Bulls het NBA-seizoen gestart met een indrukwekkende 5-0 balans. Ze zijn daarmee het enige ongeslagen team in de Eastern Conference. De laatste keer dat de ploeg uit Illinois zo'n droomstart kende, was in het seizoen 1996/97, in de gloriedagen van de legendarische Michael Jordan.

Afgelopen nacht speelden de Chicago Bulls hun derde opeenvolgende thuiswedstrijd en versloegen ze de New York Knicks met 135-125. De uitblinkers bij de Bulls waren Josh Giddey (32 punten, 10 rebounds, 9 assists), Nikola Vucevic (26 punten, 7 rebounds) en Ayo Dosunmu (22 punten, 9 assists).

Aan de kant van de Knicks vielen Jalen Brunson (29 punten, 7 assists), OG Anunoby (26 punten), Mikal Bridges (23 punten, 6 assists) en Karl-Anthony Towns (22 punten, 10 rebounds) op.

"We spelen graag met elkaar"

Dankzij deze overwinning staat Chicago Bulls nu op een 5-0 balans, als enige ongeslagen team in de Eastern Conference. "De mentaliteit waarin ze geloven is heel, heel sterk. Ik denk dat als er vertrouwen is, de dingen heel goed gaan. Er is een goede connectie en goede relaties. Iedereen kan met elkaar praten. Ik denk dat er veel positieve aspecten zijn die leiden tot overwinningen," verklaarde coach Billy Donovan, geciteerd door ESPN.

"We houden allemaal van elkaar, we spelen graag met elkaar. En als je geniet van de mensen met wie je elke dag werkt, worden de dingen veel leuker en aangenamer," zei Josh Giddey, die dit seizoen gemiddeld 22 punten, 8 assists en 8,8 rebounds noteert.

Perfecte start

De laatste keer dat de Bulls zo'n sterke start hadden, was in het seizoen 1996/97, ten tijde van Michael Jordan. Toen eindigde het team onder leiding van Phil Jackson met een record van 69-13 en veroverde het hun vijfde titel en de tweede op rij, na een finale waarin ze Utah Jazz met 4-2 versloegen.

Het laatste decennium van de vorige eeuw werd gedomineerd door de Bulls, die met Michael Jordan, beschouwd als de beste basketballer aller tijden, zes titels wonnen (1991-1993, 1996-1998).

Na de laatste titel bereikten de Chicago Bulls nooit meer de NBA-finale. De beste prestatie was het bereiken van de Eastern Conference-finale in 2011, toen het team werd aangevoerd door sterspeler Derrick Rose. In de afgelopen drie seizoenen miste de ploeg van coach Billy Donovan de play-offs, door twee keer als negende en één keer als tiende te eindigen.