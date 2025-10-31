De Los Angeles Lakers hebben sportgeschiedenis geschreven. De NBA heeft groen licht gegeven voor de overname van de legendarische club door miljardair Mark Walter, een transactie ter waarde van omgerekend 8,7 miljard euro. Daarmee is het de grootste overname ooit in de sportwereld.

De megadeal werd al in juni aangekondigd, maar kreeg deze week pas officieel goedkeuring van de NBA. De 65-jarige Walter, CEO van investeringsbedrijf Guggenheim Partners, neemt het meerderheidsbelang over en wordt daarmee de nieuwe eigenaar van de achttienvoudig kampioen. Volgens zakenblad Forbes gaat het om de duurste clubverkoop in de geschiedenis van de sport.

Miljardair Walter heeft sportimperium om van te dromen

Walter is geen onbekende in het Amerikaanse sportlandschap. Hij is ook eigenaar van honkbalploeg Los Angeles Dodgers, vrouwenbasketbalteam Los Angeles Sparks en een aandeelhouder in het Engelse voetbalgrootmacht Chelsea FC. Daarnaast is hij betrokken bij de nieuwe Formule 1-renstal Cadillac. Zijn sportimperium, dat opereert onder de naam TWG Global, breidt zich daarmee verder uit met een van de bekendste merken ter wereld.

Einde van een tijdperk bij de Lakers

Voor het eerst sinds 1979 verandert de club van eigenaar. Toen kocht Jerry Buss de Lakers voor omgerekend 67,5 miljoen dollar, waarna hij de basis legde voor decennia aan succes met supersterren als Magic Johnson, Kobe Bryant en LeBron James. Onder zijn leiding veroverden de Lakers elf kampioenschappen. Na zijn overlijden kwam de club in handen van dochter Jeanie Buss, die nog vijf jaar betrokken blijft bij het bestuur om de overgang soepel te laten verlopen.

In een verklaring liet Walter weten trots te zijn op de overname. "De Lakers zijn een van de meest iconische sportclubs ter wereld, met een erfenis die verder reikt dan basketbal. Het is een eer om deze volgende fase te mogen leiden", aldus de miljardair. Volgens Amerikaanse media wil Walter fors investeren in de toekomst van de club, zowel sportief als commercieel.

Lakers breken alle records met overnamebedrag

Met de recordovername stoot de Lakers clubs als de Boston Celtics en voetbalclub Chelsea van de troon als duurste sportorganisaties ooit. Waar Buss in 1979 nog 67,5 miljoen dollar betaalde, is de club nu ruim 150 keer zoveel waard. Een astronomisch bedrag, zelfs voor NBA-begrippen én het bewijs dat de magie van de Lakers ook buiten het veld onbetaalbaar blijft.