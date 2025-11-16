Annekee de Ligt heeft in haar podcast Annie’s Alchemia openhartig verteld over de vervelende fysieke klachten die zij in het verleden heeft ervaren. De voetbalvrouw kampte destijds met hinderlijke lichamelijke symptomen en zocht daarvoor hulp, waardoor ze een manier heeft gevonden om ermee om te gaan.

Molenaar, zoals de de meisjesnaam van Annekee luidt, heeft sinds enkele maanden haar eigen podcast. In Annie’s Alchemia besteedt ze aandacht aan spirituele onderwerpen en spreekt ze openhartig over persoonlijke problemen. Zo had ze onlangs haar EMDR-therapeute te gast in een aflevering waarin ze vertelde over een jeugdtrauma en de therapie die ze daarvoor heeft gevolgd.

'Een manier gevonden'

In de nieuwste aflevering ontvangt ze Irene, een - naar eigen zeggen - holistisch fysiotherapeut en mind-body mentor. Zij hielp Annekee een manier te vinden om om te gaan met de fysieke klachten die zij ervoer. Met succes.

"Als ik in het verleden een fysiek probleem voelde, dan ervoer ik dat als een gevoel van verlorenheid. Alsof mijn lichaam tegen mij vocht. Maar nu, dankzij jouw hulp, heb ik een manier gevonden om beter naar mijn lichaam te luisteren en signalen te constateren", aldus Annekee.

Einde relatie met Matthijs de Ligt?

Er wordt al enige tijd volop gespeculeerd over de relatie tussen topvoetballer Matthijs de Ligt en Annekee. Juicekanaal RealityFBI deelde afgelopen zomer het gerucht dat de twee niet meer samen zouden zijn. Volgens het Instagram-account zou dit onder meer te maken hebben met de spirituele interesses van Annekee.

Sindsdien is de speculatie in de media toegenomen, zeker nadat de voetballer zijn trouwfoto’s van Instagram verwijderde. Beiden hebben niet gereageerd op de vermeende relatiebreuk, waardoor deze vooralsnog niet is bevestigd.

Oranje

Matthijs de Ligt neemt het maandag met Oranje op tegen Litouwen om zich te kwalificeren voor het WK voetbal in 2026. Hoewel Nederland vrijdag een teleurstellende wedstrijd tegen Polen (1-1) speelde, is de ploeg van Ronald Koeman nagenoeg zeker van deelname aan het WK.

