Hoop van Antoinette Rijpma-de Jong vervliegt door slecht nieuws voor zusje Michelle de Jong

De hoop van de zusjes Antoinette Rijpma-de Jong en Michelle de Jong om ooit samen in een ploeg te rijden, kan weer in de prullenbak. Michelle heeft namelijk slecht nieuws van haar ploeg gekregen.

De jongste van de twee reed al sinds 2019 bij Team Reggeborgh en zag na de WK allround dat haar zus Antoinette Rijpma-de Jong (28) de pikante overstap maakte van Jumbo-Visma naar haar ploeg Reggeborgh. Dolblij zullen ze geweest zijn om eindelijk samen in een ploeg te zitten, maar een paar weken later moet Michelle alweer weg.

Antoinette Rijpma-de Jong verlaat Jumbo-Visma en maakt pikante overstap Antoinette de Jong gaat Jumbo-Visma verlaten. De 28-jarige schaatsster heeft dat bekendgemaakt nadat ze op het WK allround brons won.

Het contract van de 24-jarige schaatsster wordt namelijk niet verlengd. Het team en Michelle zelf hebben het nieuws nog niet bekendgemaakt, maar andere goed ingevoerde media berichten al over de aanstaande scheiding. Michelle moet op zoek naar een nieuwe ploeg. "Meer kan ik er nog niet over zeggen", heeft ze tegen Omroep Friesland gezegd.

Naar Jumbo-Visma?

Mogelijk kan ze naar Jumbo-Visma, waar ze staan te springen om schaatsers die voor de ploeg willen rijden. Daar is de afgelopen weken een uittocht van talenten én gearriveerde namen geweest. Onder andere dus de transfer van Antoinette naar concurrent Reggeborgh van Gerard van Velde.

Schaatsteam Jumbo-Visma haalt na leegloop eerste aanwinsten binnen Schaatsteam Jumbo-Visma heeft zich versterkt met Freek van der Ham en Meike Veen. De laatste tijd vertrokken er veel goede schaatsers bij het team. Afgelopen week maakten ook Antoinette Rijpma-de Jong en Jorrit Bergsma een transfer.

Blessure kostte haar het seizoen

2023/2024 was een vervelend seizoen voor Michelle de Jong. Het NK afstanden eind december was het laatste toernooi waar ze aan meedeed. Ze liep een blessure aan haar scheenbeen op. Tijdens dat NK kreeg ze ook nog eens last van haar andere been, waarna zich terugtrok. Ze werd geopereerd en hoopte nog te kunnen schaatsen in de slotfase van het seizoen, maar dat lukte niet.

Nederlands- én wereldkampioen sprint

Momenteel is De Jong zich dus aan het focussen op herstel, maar nu moet ze ook op zoek naar een nieuw team. In 2022 werd de jongste De Jong nog Nederlands kampioene sprint. Een paar jaar eerder werd ze ook al wereldkampioene sprint bij de junioren.