Lamine Yamal (18) zit even aan de kant met een blessure, maar verveelt zich allerminst. Het supertalent van FC Barcelona geniet van wat rust én van de liefde. Op Instagram deelt Yamal zoete beelden met zijn vriendin, de Argentijnse zangeres Nicki Nicole (25).

Yamal en Nicole genoten de afgelopen week van een korte vakantie samen, ver weg van de drukte in Barcelona. Op beelden is te zien hoe het stel lachend door een haven wandelt en elkaar geen moment uit het oog verliest. Het Spaanse wonderkind lijkt de rust te gebruiken om even afstand te nemen van het voetbal en volop te genieten van zijn relatie.

Lamine Yamal in zevende hemel

De foto's liegen er niet om. Op een luxe jacht, met de zon langzaam wegzakkend in zee, kust Yamal zijn vriendin Nicole vol overgave. De hartvormige ballonnen, het vuurwerk en de glimlach van oor tot oor maken het plaatje compleet. "Ik ben heel gelukkig en verliefd", zei Nicole onlangs over haar relatie met de Barça-ster. Ze verklapte zelfs dat hij haar wat Catalaans heeft geleerd. Haar favoriete zin: "T’estimo", wat 'ik hou van jou' betekent.

De twee ontmoetten elkaar rond Yamals achttiende verjaardag in juli, en de vonk sloeg direct over. Kort daarna verschenen de eerste gezamenlijke foto’s op sociale media. Sindsdien lijken ze onafscheidelijk. De jongste doelpuntenmaker ooit op een EK toont zich buiten het veld net zo zelfverzekerd als op het veld, maar dan met een vleugje romantiek.

Helikoptervlucht vol liefde

Tijdens zijn revalidatie gunde Yamal zichzelf even wat lucht, letterlijk. Het stel maakte een helikoptervlucht boven de Kroatische kust. De beelden tonen een stralend stel met de azuurblauwe zee onder zich. Al gaf Yamal later met een duizelige emoji toe dat het niet helemaal zijn ding was: hij voelde zich duidelijk niet op zijn gemak zo hoog boven de grond.

Voorzichtig herstel onder toeziend oog van Barça

Ondertussen houdt FC Barcelona de situatie nauwlettend in de gaten. Trainer Hansi Flick wil geen risico nemen met zijn jonge ster. "Het gaat beter, maar nog niet goed", zei hij onlangs. De kans dat Yamal op tijd fit is voor de Clásico tegen Real Madrid op 26 oktober lijkt klein. De tiener traint voorlopig met het revalidatieteam en werkt rustig aan zijn terugkeer.

Barcelona speelt zaterdag in eigen huis tegen laagvlieger Girona. Dat zijn ploeggenoten – onder wie Frenkie de Jong – hem missen, is wel duidelijk. Voor de interlandbreak ging Barça met liefst 4-1 onderuit bij Sevilla, en een nieuwe misstap kunnen de Catalanen zich in de titelstrijd absoluut niet veroorloven.

