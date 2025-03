Beaudine Leerdam (18) gaat zus Jutta Leerdam letterlijk achterna: 'Ik lijk op jou!'

Beaudine Leerdam (18) maakt als zusje van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam van dichtbij mee hoe haar grote zus is uitgegroeid tot internationale superster. Ook zij was present toen Leerdam een glorieus moment meemaakte in New York.

Afgelopen week ging de docusoap 'Paul American' in première bij HBMO Max. Daarin wordt de familie van Jake Paul gevolgd. Hij is de vriend van Leerdam en tevens een bokser, ondernemer en mediapersoonlijkheid. Leerdam speelt ook een rol in de serie, waarin ze wordt voorgesteld als Pauls 'olympische vriendin'.

Times Square

Een van de onderdelen van de promotiecampagne rondom de serie, was een evenement op Times Square. Dat plein bevindt zich in de culturele hotspot van de stad New York. Het is er volgeladen met grote billboards en de theaterwijk Broadway is er gevestigd.

Ook Beaudine was welkom bij het evenement. Op TikTok laat ze zien hoe Jutta en zij zich voorbereiden op een van de hoogtepunten uit hun leven. Op Times Square werden enkele deelnemers aan 'Paul American' op een podium gezet, waarvandaan ze het aangestormde publiek mochten toespreken.

Volop lof voor 'eigen mediabedrijf' Jutta Leerdam: 'Ze is meer dan schaatsen' Jutta Leerdam is een wandelende PR-machine. Dat merkt ook haar coach Kosta Poltavets, die de Westlandse begeleidt op weg naar haar missie: goud op de Olympische Winterspelen van 2026.

'Ik lijk op jou'

"Van de ijsbaan naar Times Square", schrijft Beaudine Leerdam bij de video, gevolgd door een hartje. En in de video zelf is dit de caption: " Als je het kleine zusje bent van een grote zus met het allergekste leven".

Jutta brengt make-up aan bij haar zusje. Zo ontstaan de befaamde frontwing eyeliners bij Beaudines ogen. "Oooh, ik zie eruit als jij", zegt ze in het Engels.

Dit zijn de zussen (en broer) van Jutta Leerdam: iconische eyeliner, hechte relatie en duizenden volgers Jutta Leerdam is met haar miljoenen volgers op sociale media een van de bekendste sporters van Nederland. De schaatsster is vaak in Amerika te vinden bij haar verloofde Jake Paul, maar in Nederland spendeert ze het liefst tijd met familie. Haar twee zussen en broer lijken veel op Leerdam.

Beaudine Leerdam is volwassen

In oktober 2024 werd Beaudine Leerdam meerderjarig. Op die bijzondere dag stond Jutta op Instagram stil bij haar opgroeiende zusje. "In mijn hoofd ben je voor altijd acht jaar oud en de baby van de familie. We houden van je", schreef Jutta. Daarna volgde een foto van de 18-jarige op haar verjaardag. "Mooiste meisje ter wereld", schreed Leerdam daarbij met een hartje.

De zussen en hun familie hebben een heftige periode achter de rug met hun moeder. In 2023 onthulde de schaatsster dat haar moeder ernstig ziek was en dat had veel impact op Jutta. En ongetwijfeld ook op haar zussen en de rest van de familie. Na een operatie en meerdere bestralingen is de moeder van de meiden schoon verklaard, maar dat ging Jutta niet in de koude kleren zitten.

Topschaatsster Jutta Leerdam steelt de show op het water: 'Ik kan het niet geloven' Jutta Leerdam blijkt over meer talent dan alleen schaatsen te beschikken. Zo steelt ze in haar vrije tijd de show op het water. Het zijn sowieso mooie tijden voor Leerdam. Ze is verloofd met Jake Paul en donderdag ging de realityserie 'Paul American' in première, waarin het stel een grote rol speelt.

Jake en Logan Paul op Times Square