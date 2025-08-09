De vriendin van Manchester City-speler Jack Grealish heeft grote indruk gemaakt op haar 319.000 volgers op Instagram. Ze plaatste een foto van zichzelf, die de nodige lovende reacties ontving.

Sasha Attwood, de vriendin van Grealish, bracht een deel van de zomer door op vakantie met haar partner en hun dochtertje Mila. De brunette trok ondertussen volop de aandacht in een diep uitgesneden rode jurk. Ze zag er prachtig uit terwijl ze op een balkon stond met uitzicht op een prachtige baai.

Lovende reacties

Haar volgers reageren vol bewondering op de foto. De comments zijn gevuld met emoji's van hartjes. "Prachtig" en "Schitterend" zijn woorden die meermaals de revue passeren. "Die jurk staat je prachtig", reageert iemand. "Wat ben je prachtig", schrijft een ander.

Voor Attwood zijn stijlvolle outfits geen onbekend terrein. Eerder viel ze al op door een latex jurk en met een chique look tijdens een avondje uit voor de partners van spelers van Manchester City.

Jeugdliefde

Grealish is de jeugdliefde van Attwood. De twee leerden elkaar kennen op school kennen toen ze 16 waren. Waar haar vriend actief is als profvoetballer, is Attwood inmiddels model en influencer geworden. Regelmatig werkt ze samen met grote merken.

Vertrek aanstaande

Grealish lijkt deze zomer te vertrekken bij City. Sinds begin dit jaar kwam Grealish in de Premier League slechts tot 143 speelminuten, verspreid over zes wedstrijden. Vaak bleef hij negentig minuten op de bank, zoals ook in de verloren FA Cup-finale tegen Crystal Palace. Daarnaast werd hij ook buiten de selectie gelaten tijdens het WK voor clubs. Hij traint momenteel individueel terwijl hij op zoek is naar een nieuwe club.

