De twee boeken over oud-voetballer René van der Gijp werden enorme bestsellers. Vooral 'Gijp' uit 2012 ging enorm vaak over de toonbank. Schrijver Michel van Egmond heeft daarna nog meer bestsellers geleverd. Dit jaar was hij aan een nieuw project begonnen en dat werd abrupt afgebroken.

De persoon waarover Van Egmond een biografie wilde schrijven is tv-persoonlijkheid: Matthijs van Nieuwkerk. Hij presenteerde jarenlang de zeer populaire show 'De Wereld Draait Door'. Later kwam hij in opspraak, nadat diverse medewerkers vertelden dat ze zijn stijl van leidinggeven als bedreigend en intimiderend hebben ervaren.

"Na een paar maanden liep het project alsnog spaak"

Tegen het AD vertelt Van Egmond hoe het project plots ten einde kwam. "Mijn partner Antoinnette Scheulderman en ik zouden zijn biografie schrijven. Ik had daar jaren geleden ook al eens met hem over gesproken trouwens. Toen bloedde het plan dood, maar nu was er natuurlijk een duidelijke aanleiding om het weer op te pakken. Vorige zomer zijn we officieel begonnen. Interviewen, researchen, schrijven. We hadden goede afspraken gemaakt, maar na een paar maanden liep het project alsnog spaak."

Boos op Matthijs van Nieuwkerk

Maar ondanks het voortvarende begin trok Van Nieuwkerk plots de stekker eruit. "Hij wilde het project, ondanks onze afspraken hierover, voor onbepaalde tijd stopzetten, ik werd boos, Antoinnette ook, hij bood zijn excuses aan, wat hem sierde trouwens, maar bij ons was het vertrouwen weg", vertelt Van Egmond. "Dus geen boek."

De podcast KieftJansenEgmondGijp

Van Egmond zette zich over de frustraties heen en pende een ander boek: Writer's Block. Daarin gaat het onder meer over de mislukte poging om dat andere boek te maken. Daarnaast schuift hij aan als vast lid van de podcast KieftJansenEgmondGijp. Daarin praten oud-voetballer Wim Kieft, Renè van der Gijp en zaakwaarnemer Rob Jansen plus dus Van Egmond over van alles, maar met name over voetbal en excentrieke zaken in dat wereldje.

"Heel erg leuk om te doen", zegt Van Egmond daarover. "En omdat we achter de microfoon niet anders met elkaar omgaan dan in het dagelijks leven, kost het me weinig moeite. Helemaal als ik het vergelijk met schrijven."