Een relletje is bij Vandaag Inside nooit ver weg en dat was ook deze week weer het geval. Dit keer was een bargast zo niet te spreken over het gedrag van presentator Wilfred Genee, dat hij na de uitzending meteen wegbeende en ontbrak in een rubriek.

Eerder deze week schoof royaltyverslaggever Rick Evers aan om zijn kijk te geven op Prinsjesdag, dat elke derde dinsdag van september plaatsvindt. Evers is geen gast die wekelijks de deur plat loopt bij het programma en dat zorgde voor een opvallende start van de uitzending.

Wilfred Genee 'vergeet' naam

Tijdens de introductie lepende Genee zoals altijd de namen van de aanwezige gasten op, maar toen hij bij Evers kwam viel het even stil. Genee leek zijn naam te zijn vergeten, wat meteen al voor een vreemd begin van de uitzending zorgde. Het bleek naderhand een grap van de presentator, maar Evers kon dat absoluut niet waarderen.

Sterker nog: eigenlijk zou hij na de uitzending plaatsnemen in de rubiek In De Wandelgangen, maar bleek na de reguliere show meteen boos te zijn weggelopen. Daarom verscheen Merel Ek als vervanger in de rubriek. Zij en Genee ontkwamen er daarom niet aan om het ontbreken van Evers toe te lichten.

Naam groot op papiertje

"Rick vond dat niet leuk, maar dat is toch een grap?", zo verdedigt Genee zijn moment dat hij de naam van Evers leek te vergeten. Ek steunt de presentator. "Je hebt het hartstikke groot op je papier staan."

Genee vindt het jammer dat Evers het zo opvatte. "Natuurlijk weet ik zijn naam wel, maar het is toch een geintje? Hij is al een tijdje niet hier geweest en daarom zei ik: hoe heet hij ook alweer? Het is gewoon een geintje, maar oké... Dan niet."

Opnieuw excuses aanbieden

De presentator, die onlangs al spijt betuigde nadat hij een mail voorlas met beledigingen richting Angela de Jong, heeft dus weer wat uit te leggen. Of zoals Ek het samenvat. "Wéér je excuses aanbieden, wéér je excuses aanbieden."

Bekijk hier het fragment waarin Genee en Ek het ontbreken van Evers bespreken in de rubiek die na de televisie-uitzending van Vandaag Inside wordt opgenomen