Henry Patten zal zijn trip naar Turijn niet snel vergeten. De Britse dubbelspecialist schreef samen met Harri Heliovaara de ATP Finals op zijn naam, maar zijn week kreeg nóg een extra bijzondere lading. Nog vóór zijn eerste opslag had Patten namelijk al een moment beleefd dat alles voor hem in perspectief plaatste.

Patten en zijn Finse dubbelpartner begonnen uitstekend aan het seizoensafsluitende toernooi en plaatsten zich na drie groepswedstrijden voor de knock-outfase. In de finale wachtten Joe Salisbury en Neal Skupski, het Britse duo dat hen eerder in het toernooi nog had verslagen. Maar Patten en Heliovaara sloegen op het juiste moment toe: 7-5, 6-3, en de grootste titel uit hun samenwerking was binnen.

Romantiek naast de baan

Toch was het sportieve succes maar één laag van Pattens perfecte week. Zijn vriendin Ellie was speciaal vanuit de Verenigde Staten naar Turijn gevlogen om hem te zien spelen. De twee zijn al bijna tien jaar samen, maar zien elkaar weinig omdat Ellie in North Carolina studeert om arts te worden. Voor Patten was dat hét moment om in actie te komen, maar dan wel naast de baan.

Een dag voor zijn eerste wedstrijd nam hij haar mee de stad in, op zoek naar de juiste plek. Die vond hij bij een kapel op een heuvel, met uitzicht over heel Turijn. Daar ging de 29-jarige Brit op één knie en Ellie zei ja. Een dag later begon zijn toernooi pas echt, met de verlovingsring als stil geheim achter zijn tennissucces.

"I'm very lucky to have a partner like her and a partner like Harri" 😁💍



Een droomweek in alle opzichten

Na de finale noemde Patten het 'een complete droomweek'. "Het tennis was mooi, maar de verloving was natuurlijk het allerbelangrijkst", zei hij. "Ellie heeft me de hele week gesteund. Ik ben een heel gelukkig man, met twee fantastische partners zelfs: Ellie én Harri."

Tijdens de prijsuitreiking maakte hij zijn verhaal nog persoonlijker. Patten bedankte zijn team, het publiek én zijn kersverse verloofde. Toen zij op het grote scherm verscheen en haar ring omhoog hield, barstte de tribune los. Patten krabbelde daarna een hartje en een ring op de cameralens, een toepasselijke handtekening onder een perfecte week.

Even op adem komen

Met de trofee in zijn tas en een flinke zak prijzengeld op zak kan Patten nu even ademhalen. Zelf grapt hij dat er 'naast wat golf waarschijnlijk ook een huwelijksplanning' op hem wacht, al weet hij niet zeker hoeveel inspraak hij krijgt. Maar één ding is zeker: zijn week in Turijn gaat hij nooit meer overtreffen.