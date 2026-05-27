De afgelopen dagen deden er opvallende geruchten rond Vandaag Inside de rondte. Zo zou er sprake zijn van 'ontploffingsgevaar' op Curaçao waarmee de toekomst van de populaire talkshow in gevaar kwam. René van der Gijp reageert voor het eerst op de geruchten. "Iedereen wil dat het stopt."

Het tripje van de heren van Vandaag Inside naar Curaçao is niet zonder de nodige commotie. Eerst was het Johan Derksen die de woede van vrijwel heel Nederland op de hals haalde met enkele harde uitspraken over vrouwen en Dick Advocaat. Vervolgens gingen er geruchten dat de aanwezigheid van Minouche, de vrouw van René van der Gijp, voor trammelant zorgde in het kamp. Toch lijkt dat alleszins mee te vallen.

'Ontploffingsgevaar'

"De programma's hier zijn prima, joh", meent Van der Gijp in de nieuwe aflevering van zijn podcast KieftJansenEgmondGijp. Dan wordt de oud-voetballer door schrijver Michel van Egmond bevraagd over de situatie binnen het VI-trio. "Hoe is de sfeer? Want het ontploffinsgevaar ligt bij jullie altijd op de loer", meent Van Egmond.

"Dat ligt helemaal niet op de loer", toont Van der Gijp zich stellig. "Dat wil iedereen maar. Iedereen wil dat het een keer stopt. Weet ik veel. We lagen gisteren alle drie op het strand, maar wel gescheiden van elkaar. Met muurtjes ertussen." Het leidt tot hilariteit bij zijn podcastcollega's.

Nieuwe ontdekking

Met de onderlinge sfeer tussen de vaste gezichten van het programma zit het dus een stuk beter dan dat verschillende media eerder meenden. Bovendien blijkt dat Derksen een nieuwe ontdekking heeft gedaan. "Die heeft de pannenkoekjes ontdekt, dus die eet nu al twee weken pannenkoekjes. Voor de rest is daar ook niets mee aan de hand", besluit Van der Gijp. Hij lijkt dus wel klaar te zijn over alle geruchten rond de mogelijke 'bomuitbarsting'.

Zodoende blijven de mannen dus nog een aantal dagen op het zonnige Curaçao, alvorens ze terugkeren naar Nederland. Ook daar gaan ze gewoon weer verder met Vandaag Inside. Het lijkt er juist op dat zowel Derksen, als Van der Gijp en Wilfred Genee juist weer meer naar elkaar toegroeien in het Caribisch gebied.

