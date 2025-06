Formule 1-coureur Lando Norris is na zijn dramatische Grand Prix van Canada op de rode loper in New York verschenen. Veel collega's waren in gezelschap van hun partners, maar de Brit stond er helemaal alleen voor. Daardoor ontstaat nog meer speculatie over zijn relatiestatus.

Veel F1-sterren schitterden op de rode loper op Times Square. Daar ging de film F1 met Brad Pitt in première. Zo was Red Bull-baas Christian Horner aanwezig met zijn vrouw Geri. Zij poseerde in een prachtige witte jurk naast de acteur. Max Verstappen sloeg de feestelijk avond over, zoals hij eerder ook al deed tijdens een exclusieve privévertoning in Monaco.

Zonder vriendin

Norris was er wel. Op de première kon de 25-jarige even ontspannen na zijn crash in de GP van Canada. Daar botste hij tegen teamgenoot Oscar Piastri aan. Hij stond er echter wel alleen voor in New York, want hij was er zonder zijn vermeende vriendin: actrice en influencer Margarida Corceiro.

De twee hebben niet bevestigd dat ze een relatie hebben, maar de Portugese is de afgelopen weken vaker aan zijn zijde gespot, wat de geruchten over een hernieuwde romance nieuw leven heeft ingeblazen. Ze werd in het verleden al gelinkt aan Norris. In 2023 werden ze samen gespot bij onder meer het tennistoernooi van Monte Carlo en tijdens enkele Formule 1-weekenden.

Eind 2024 leek hun band te zijn bekoeld: Norris gaf toen aan weer single te zijn. Toch dook Corceiro vorige week plots weer op in de paddock tijdens de Grand Prix van Monaco, waar ze zelfs werd gezien in het gezelschap van Norris zijn moeder. Ook in Spanje was ze weer van de partij.

Huwelijksaanzoek

In Canada en New York werd ze dus niet gespot aan de zijde van de coureur. Daardoor greep een andere vrouw haar kans om met Norris aan de haal te gaan. Een fan ging op Circuit Gilles Villeneuve wel heel ver door hem een huwelijksaanzoek te doen. Ze had namelijk een spandoek gemaakt met daarop de volgende tekst: "Lando, wil je met me trouwen? Mijn vriend wil niet." De vrouw in kwestie hield het bord niet zelf de lucht in om aan Norris te laten zien, daar liet ze haar vriend voor opdraaien.

Het antwoord van de nummer twee in het wereldkampioenschap was duidelijk: nee. Op beelden op het X-account van de Formule 1 is te zien dat hij hard met zijn hoofd schud. "Lando NO-rris", grapt de autosportorganisatie over het moment.