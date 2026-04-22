Daphne Deckers en Richard Krajicek hebben samen al veel meegemaakt. De schrijfster zat al op de tribune toen het tennisicoon er met de winst vandoor ging op Wimbledon in 1996. Nu hebben ze een nieuwe mijlpaal te vieren.

De twee hebben namelijk '32 jaar verkering vandaag'. Dat schrijft Deckers in een Instagram Story. Ze deelt daarbij twee foto's van haarzelf en Krajicek: eentje van vroeger en eentje van nu.

Hoogtepunt tenniscarrière

Het stel is dus al sinds 1994 samen. Toen zat De 54-jarige Krajicek nog in de bloei van zijn tenniscarrière. Twee jaar later boekte hij zijn grootste overwinning. Hij pakte in 1996 zijn enige granslamtitel op Wimbledon.

Deckers keek in spanning toe op de tribune, vooral toen het op het laatste moment bijna misging. "Richard gleed uit op zijn eerste matchpoint. Hij heeft veel blessures gehad dus toen hij uitgleed, dan krijg je zo'n hartverzakking van: 'Ik hoop wel dat hij opstaat'. Je zit te lijden, want je kunt niets doen", zei ze daar ooit over.

Model en Bond-girl

De 57-jarige was op het moment dat ze Krajicek leerde kende succesvol als model en columniste. Door de aandacht voor haar op Britse televisie tijdens Wimbledon kreeg ze ook een mooie rol aangeboden in een James Bond-flim. Ze was als Bond-girl te zien in Tomorrow Never Dies.

"Ik zat op de tribune en de BBC nam me steeds in beeld. Toen werd ik gebeld door de productiemaatschappij. Ze zeiden: 'We hebben je zien zitten op de tribune. Wil je auditie doen?' Sorry? Maar natuurlijk", vertelde ze daar eens over.

Trouwen en kinderen

Krajicek en Deckers zijn in 1999 getrouwd en hebben samen twee kinderen: dochter Emma (28) en zoon Alec (25). De familie kreeg afgelopen weekend nog slecht nieuws. Petr Krajicek, de vader van Richard, werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis na een herseninfarct.