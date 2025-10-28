In haar nieuwste Libelle-column neemt Daphne Deckers geen blad voor de mond. De 56-jarige schrijfster en vrouw van tennisicoon Richard Krajicek haalt uit naar mannen die commentaar hebben op sportende vrouwen. Aanleiding is een viral video van een man die zich opwindt over vrouwen die volgens hem 'te bloot' trainen in de sportschool.

"Er hoeft maar één dingetje te gebeuren ('Er staat een vrouw in een lycra broekje in mijn gym!') en ze raken helemaal van de leg", schrijft Deckers fel. "In plaats van gewoon de andere kant op te kijken, volgt er een woede-uitbarsting over goedkope bitches die hun reet maar beter uit zijn buurt kunnen houden."

Volgens Deckers zegt dat vooral iets over die mannen zelf. "Waarom hebben ze zo weinig controle over hun gevoelens? En waarom moeten vrouwen dat voor hen oplossen door zich 'mooi ingepakt' te kleden? Mannen lopen zelf halfnaakt rond in shorts of tanktops waar hun tepels uithangen, maar daar hoor je niemand over."

'Ons leven is geen auditie'

De columniste maakt in haar stuk korte metten met het idee dat vrouwen zich voor mannen kleden. "Veel mannen denken dat ons leven één grote auditie voor hun aandacht is", schrijft ze. "Maar ook als je 'mooi ingepakt' naar de gym komt, zijn ze druk bezig om te fantaseren wat eronder zit. Die video van die zwetende kerel in de gym onthult meer over zíjn karakter dan een strak sportpakje ooit zou kunnen."

De vrouw van voormalig Wimbledon-winnaar Krajicek is al jaren een vaste stem in de Nederlandse media. Naast haar columns en boeken deelt ze ook openlijk haar mening over ouder worden, zelfvertrouwen en hoe vrouwen in de maatschappij worden bekeken. "Wat je ook draagt, mannen blijven kijken. Dus draag wat jíj wilt", schrijft ze in haar afsluiting.

Moeder en dochter Deckers stralen op de rode loper

Onlangs verscheen Deckers samen met haar dochter Emma op de rode loper bij de Netflix-première van Amsterdam Empire. Moeder en dochter genoten zichtbaar van de avond, waar ook sterren als Famke Janssen en Jacob Derwig aanwezig waren.

Op Instagram liet Deckers weten dat ze na de eerste twee afleveringen meteen 'meer' wilde zien. Ook Emma, die actief is als actrice en model, deelde beelden van de première en sprak van een 'geweldige avond'.