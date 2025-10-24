Daphne Deckers, de vrouw van tennisicoon Richard Krajicek, is een succesvolle columniste, schrijfster en influencer. Vandaar dat ze wordt uitgenodigd voor allerlei evenementen. Bij eentje nam ze haar en Krajiceks dochter mee: Emma Deckers.

Kijk je naar de tijdlijn van voormalig model Deckers (56 jaar), dan zie je haar regelmatig op de rode loper staan. Een van haar liefhebberijen is filmpremières bijwonen, al was het maar omdat ze zelf ook actief is in de filmwereld als actrice en scenarist.

'Ik wil meerrr'

Deze week was het weer tijd voor een vertoning. Op Instagram schrijft Deckers: "Ik was met Emma Deckers naar de Netflix-première van de nieuwe serie Amsterdam Empire, met Famke Janssen, Elisabeth Schaap en Jacob Derwig in de hoofdrollen. Na de eerste twee afleveringen wil ik meerrrr, hij is vanaf de 30e in één keer te bingen!"

Emma Deckers

Ook actrice Emma Deckers genoot van het evenement en van de serie zelf. Zij schrijft dit op Instagram: "Geweldige avond gehad gister bij de première van de nieuwe Netflix-serie Amsterdam Empire. Twee afleveringen mogen zien en zó benieuwd hoe het nu verder gaat."

Netflix omschrijft de serie zo: "Wanneer Jacks affaire aan het licht komt, smeedt zijn vrouw Betty een meedogenloos plan om hem af te pakken waar hij het meest om geeft: zijn coffeeshopimperium The Jackal."

Ouder worden

Vorig jaar bracht Deckers een boek uit over vrolijk en gezond ouder worden. Het onderwerp ligt haar na aan het hart. Ze wil het cliché bestrijden dat ouder worden ook betekent dat je van alles niet meer kan. Liever kijkt ze naar wat nog wel kan.

Inmiddels is Deckers 56 jaar oud en heeft ze ook al wat ouderdomsklachten. Dat onthulde ze onlangs in een interview. De columniste had er last van dat ze ploteseling haar hartslag kon horen in haar oor. Na een bezoekje aan de KNO-arts bleek het gelukkig mee te vallen. "Die zei dat ik een extreem goed gehoor heb. Nou, dat was nieuw voor mij. Maar in je hersenen zit een soort filter om het lawaai in je eigen lichaam te dempen." Dat filter was verouderd en werkt dus niet meer zo goed.