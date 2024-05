Dochter Kelly Piquet wil Max Verstappen niet laten gaan en zorgt voor ontroering: 'Ik moet racen P'

De Grand Prix van Monaco werd sportief bepaald niet wat Max Verstappen ervan had verwacht, maar de drievoudig wereldkampioen Formule 1 kan in de ogen van één 'fan' in ieder geval niks verkeerd doen. Penelope Piquet is dol op de vriend van haar moeder.

De beelden die het fanaccount van Verstappen via de sociale kanalen deelt, zorgen voor ontroering. Verstappen is op weg naar de start van de grand prix als hij langs Penelope loopt. Die ziet haar kans schoon en geeft hem nog snel een knuffel. Ze blijkt echter niet meer van plan om los te laten. "Ik moet racen P", laat een lachende Verstappen weten, terwijl hij om zich heen kijkt of iemand hem even kan helpen. Dat blijkt uiteindelijk niet nodig. Bekijk de beelden hier.

Boottochtje

Na zijn teleurstellende zesde plek tijdens de Grand Prix van Monaco zochten Max en Penelope elkaar snel weer op. Het voordeel van een thuisrace, is dat je snel weer thuis bent. Helemaal als je de beschikking hebt over een indrukwekkende boot. Verstappen stapte, net als vriendin Kelly en Penelope aan boord en snelde over het water naar huis. Bekijk hier de beelden.

Kelly Piquet: vriendin van Max Verstappen, dochter van veelbesproken F1-coureur én Nederlandse moeder Kelly Piquet (35) neemt een steeds prominentere rol in het leven van Max Verstappen (26) in. De vriendin van de succesvolle Formule 1-coureur komt zelf ook uit een beroemde racefamilie.

Daniil Kvyat

Penelope is de dochter van voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat, met wie haar moeder eerder een relatie had. "Ik ben niet haar vader, dat is niet het doel’’, zei Verstappen onlangs over Penelope. "Het is erg belangrijk dat ze een goede relatie heeft met haar eigen vader, en die heeft ze.’’ Verstappen brengt wel veel tijd met haar door. "Ik zie haar elke dag als ik thuis ben. We kunnen het heel goed met elkaar vinden. Ze is heel schattig."

GP van Monaco

De Grand Prix van Monaco verliep bepaald niet goed voor Verstappen en Red Bull Racing. De eerder dit seizoen nog zo oppermachtige wereldkampioen kwam niet verder dan een zesde plaats, terwijl zijn ploeggenoot Sergio Pérez al vroeg zwaar crashte. Na afloop van de race was Max' vader Jos kritisch: "Ze moeten zich misschien weer wat meer concentreren op het racen en de onderlinge communicatie dan op andere zaken…"