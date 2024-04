Max Verstappen geniet met vriendin Kelly Piquet en haar dochtertje Penelope in Japanse sneeuw

De kleine vakantie die Max Verstappen vierde na de voor hem teleurstellend geëindigde GP van Australië, was zo goed bevallen dat de Nederlandse Formule 1-coureur er in Japan nóg een kleine vakantie aan vastplakt.

Dit weekend is de GP van Japan. Aangezien het van Australië naar het Aziatische land geen enorme wereldreis is, kon Verstappen nog een beetje genieten op hoogte. Waar de 'normale' mens naar Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Italië of Frankrijk gaat voor de wintersport, doet Verstappen het in Japan.

Max Verstappen en Kelly Piquet genieten van koala's en kangoeroes: 'Leuk om door de ogen van Penelope te ontdekken' Max Verstappen is na zijn teleurstellende Grand Prix van Australië niet meteen doorgevlogen naar Japan, waar op 7 april de volgende race op het programma staat. Samen met zijn vriendin Kelly Piquet en haar dochtertje Penelope ontdekte hij wat toeristische trekpleisters.

Hij bond samen met zijn vriendin Kelly Piquet én haar dochter Penelope (hij noemt haar ook vaak 'P') de latten onder en maakte er het beste van. Met Mount Fuji, de iconische berg in Japan, op de achtergrond genoten de drie met vrienden van een paar vrije dagen. Na veel skiën is er ook vermoeidheid, vooral met de kleine Penelope. Hoewel Verstappen haar stiefvader is (voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat is haar biologische vader), ligt ze heerlijk bij te komen in de schoot van de Nederlander.

Penelope, de dochter van Kelly Piquet, ligt bij te komen in de schoot van Max Verstappen. ©Instagram Kelly Piquet.

Na de wintersport moet de blik al weer snel op 'werk'. Na zijn uitvalbeurt in Australië moet Verstappen op het circuit van Suzuka weer punten zien te pakken om de wereldkampioenenstrijd weer in zijn voordeel te kantelen. Ferrari zit hem namelijk op de hielen, na de 1-2 in Melbourne.

Spannende WK-strijd

Iedereen dacht dat Verstappen makkelijk die strijd zou winnen, zeker na de eerste races in Bahrein en Saoedi-Arabië. Daar reed hij superieur naar de zege en de maximale punten. Maar in Australië ging het al na een paar rondjes mis. Met brandende remmen moest hij z'n auto parkeren in de pitstraat. Daardoor konden de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc dichterbij komen en de spanning voorlopig terugbrengen.