Max Verstappen kan uitslapen vergeten met Kelly Piquet en Penelope: 'We hebben een automatische wekker'

Max Verstappen (26) heeft alles dik voor elkaar. De F1-racer heeft de beste auto van de grid, veroverde drie WK-titels achter elkaar, begint het seizoen 2024 met vijf pole positions op rij en kan de komende jaren op recordjacht. En ook in de liefde gaat het steady: hij is al sinds oktober 2020 met Kelly Piquet een kopppel.

Kelly is de dochter van Nelson Piquet, tevens een drievoudig wereldkampioen F1. Ze reist de wereld rond als model, maar regelmatig duikt ze op om Max tijdens een raceweekend bij te staan. En soms neemt ze dan Penelope mee, haar dochter die ontstond uit haar relatie met de voormalig F1-coureur Daniil Kvyat. De vierjarige Penelope spendeert daarnaast regelmatig tijd in het appartement van Max in Monte Carlo (Monaco). Ze hebben een uitstekende band met elkaar - zelfs als ze een potje gamen van Max verstoort.

Automatische wekker voor Max Verstappen

In gesprek met De Telegraaf vertelt Verstappen hoe het er thuis aan toe gaat als Penelope en Kelly bij hem zijn. En het lijkt erop dat hij dan niet meer baas in eigen huis is, want dan bepaalt Penelope zijn ritme. "Het zit er niet meer in dat ik tot tien uur ’s ochtends in bed lig", aldus Verstappen. "We hebben een automatische wekker." Daarmee doelt hij op Penelope, die herrie maakt.

"Als zij wakker zijn, word ik op een gegeven moment ook wel wakker en begin ik aan mijn dag. Soms om te trainen met performance coach Rupert, soms om te simracen, dan weer voor een andere afspraak met manager Raymond Vermeulen."

Kelly Piquet en Penelope

Maar het drietal hangt niet alleen maar rond bij F1-circuits of in zijn appartement. Als de kalender het toelaat, gaan ze op reis. "Ik vind het ook heel belangrijk om soms even af te schakelen en wat sightseeing te doen", legt hij uit. Daarna blikt hij terug naar eerder in april, toen hij na de Grand Prix van Australië op pad ging.

"Vanuit Melbourne zijn we in Japan wezen skiën en na de race daar zijn we vooral in Tokio geweest. Ik vond het fijn om nu eens wat meer van de stad te zien, van verschillende districten. Elke sporter leeft voor zijn of haar sport. Nu was het fijn om samen meer tijd door te brengen en in dezelfde tijdzone te blijven."

Time top 100 invloedrijkste personen

De Red Bull-coureur geeft het al aan: hij leeft voor zijn sport. Ambities daarbuiten heeft hij momenteel niet, los van zijn betrokkenheid bij het simraceteam Team Redline. Toch heeft het tijdschrift Time hem in de top honderd invloedrijkste personen gezet.

Wat vindt Verstappen daarvan? "Laat ik het zo zeggen: ik ben niet opgegroeid met de droom om ooit in die top-100 te staan', zo relativeert hij de lijst. "Dit komt natuurlijk ook automatisch een beetje door de sport die ik beoefen en dat veel mensen daarnaar kijken. Maar ik word niet wakker met de gedachte dat ik in die lijst moet worden opgenomen."

Red Bull

Eerder dit seizoen was er een hoop onrust bij Red Bull. Teambaas Christian Horner kwam in het nauw vanwege een vermeend grensoverschreidend gedrag richting een vrouwelijke medewerker. Ook leek er sprake van onenigheid tussen Horner en teamadviseur Helmut Marko, met wie Verstappen zijn vader Jos het prima kunnen vinden. Maar de roddels, halve waarheden en bewezen fricties zijn gaan liggen. Precies hoe Max het wil: "Het enige wat ik wil, is een rustige en vredige omgeving. Zolang ik blij ben met het team, is er geen reden om te vertrekken."