Coen Rijpma is de steun en toeverlaat van topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong. Hij was dan ook dolgelukkig toen hij haar olympisch goud zag winnen op de 1500 meter tijdens de Winterspelen. Rijpma ging helemaal los op de tribune.

De titel van Rijpma-de Jong kwam als een grote verrassing voor haar zelf en ze kon haar ogen niet geloven toen favoriet Miho Takagi in de laatste rit niet aan haar tijd kwam. De Japanse kwam niet eens tot een podiumplek en dus was het goud voor de schaatsster van Team Reggeborgh.

Toen dat duidelijk werd sprong Rijpma meteen op. Hij ging helemaal los op de tribune en trok meteen een sprintje naar zijn schoonfamilie, die verderop in de schaatshal zat, om de prestatie van zijn geliefde met hen te vieren. Er volgde een emotionele omhelzing en Rijpma klom over de hekken heen om nog dichter bij de familie te kunnen zijn.

Bron: Eurosport/HBO Max

Emotioneel

Ook Rijpma-de Jong zelf was geëmotioneerd. Ze was na de huldiging in tranen en sprak haar dank uit voor haar naasten. De schaatskampioene heeft een moeilijke weg afgelegd naar de top. Ze werd vroeger gepest vanwege haar rode haar, maar vond haar zelfvertrouwen terug in de sport.

Daarom heeft ze samen met haar man ook een stichting opgericht tegen te pesten. Met de Antoinette Foundation wil ze kinderen de kracht geven om zichzelf te zijn. "We willen bijdragen aan een samenleving waarin kinderen zich gezien, gehoord en veilig voelen", staat op de site vermeld.

Haar man zamelde vorig jaar geld in voor het goede doel via een sportieve prestatie. Hij reed de volledige Tour de France, één dag voor het peloton. Fietsen is een grote passie van Coen en hij leerde zijn geliefde jaren geleden ook kennen op de fiets. Rijpma trainde weleens mee met het toenmalige schaatsteam van zijn vrouw.