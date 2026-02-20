Schaatsicoon Marianne Timmer was in Milaan getuige van het sensationele goud van Antoinette Rijpma-de Jong op de olympische 1500 meter pakte. "Ze is een diep gelukkig mens. Heel goed gepiekt", zegt ze tegenover Sportnieuws.nl.

Rijpma-de Jong dook in de een-na-laatste rit met 1:54.09 net onder de tijd van Ragne Wiklund. De 30-jarige topschaatsster van Team Reggeborgh gleed slechts 0,06 seconde eerder over de streep dan de wereldtopper uit Noorwegen. De absolute topfavoriete moest in de persoon van Miho Takagi toen nog het ijs betreden. De Japanse schaatsster beet zich echter verrassend stuk op de tijd van Rijpma-de Jong.

"We hadden haar wel op het podium verwacht", vervolgt Timmer over Rijpma-De Jong. Maar dat Takagi in de laatste rit ook haar meerdere moest erkennen in de Nederlandse, dat had ze niet direct verwacht. "Takagi ging in het slotstuk helemaal kapot."

"Antoinette heeft een sterke laatste ronde gereden", vervolgt Timmer. "En dan zie je maar, ze wint met een marge van slechts zes honderdsten op Ragne Wiklund, die ook al kapot ging in de laatste ronde. Zij kon bijna niet meer op haar benen staan. In die laatste ronde heeft Antoinette echt het verschil gemaakt."

Timmer is onder de indruk van Rijpma-de Jong. "Ze moest natuurlijk al twee weken wachten totdat ze eindelijk mocht rijden. Dat is echt wel heel lang. Natuurlijk heeft ze wel de ploegenachtervolging gehad, maar dat is toch anders dan dat je echt je eigen rit moet rijden. Ze zat wel mooi in de luwte. Je hoorde haar niet veel en je zag haar niet veel. Heel sterk gedaan en grote klasse."

Zo was zelfs de verbazing bij Rijpma-de Jong zelf groot nadat ze besefte dat het goud op de 1500 meter in haar handen was. Wiklund pakte het zilver en Valére Maltais (Canada) greep het brons. Femke Kok eindigde op een vijfde plek en Marijke Groenewoud stelde met een tiende plaats teleur.

Rijpma-de Jong is volgens Timmer een "heel gelukkig mens". "Zij maakt het nu waar op deze afstand. Ze was zelf ook wel soort van verrast. Ze kon het bijna niet geloven. Het kwartje valt voor haar vandaag de goede kant Het zijn zwaardere omstandigheden geweest, en dat is voor haar ideaal. Zij kan doorgaan waar een ander kapot gaat. Heel goed gepiekt."

