Zoon van Cristiano Ronaldo (14) treedt door bijzonder moment in voetsporen van vader: 'Trots op je'

Cristiano Ronaldo dos Santos Júnior draagt binnenkort voor het eerst het shirt van de Portugese nationale ploeg. Van een jeugdteam welteverstaan. Het veertienjarige kind van de Portugese superster is namelijk opgeroepen voor een jeugdtoernooi.

De naam van Cristiano Ronaldo Junior prijkt op een lijst van 22 spelers die zijn opgeroepen voor Portugal onder 15. Zij spelen tussen 13 en 18 mei het Vlatko Markovic Toernooi in Kroatië. Naast het gastland en Portugal doen ook landen als Frankrijk en Engeland mee. Een jeugdteam van Nederland ontbreekt.

Ronaldo Junior mag kiezen

De zoon van Ronaldo werd geboren in het Amerikaanse San Diego, waardoor hij ook voor een interlandcarrière bij de Verenigde Staten zou kunnen kiezen. Daarnaast groeide hij een groot deel van zijn leven op in Madrid omdat zijn vader daar speelde, dus Spanje is ook een optie. Voorlopig is het dus Portugal geworden, maar de keuze ligt pas vast zodra hij meer dan drie interlands heeft gespeeld voor de seniorenploeg van een bepaald land.

De zoon van Cristiano Ronaldo heeft al een heel mooi rijtje clubs achter zijn naam staan. Vanwege de carrière van zijn vader speelde hij voor Juventus, Manchester United en nu dus Al Nassr. Het aanstaande interlanddebuut maakt veel los bij Cristiano Ronaldo Senior. Op Instagram deelt hij een foto met de tekst 'Trots op je zoon'.

In voetsporen van vader

Mocht Cristiano Ronaldo Junior een minuut maken op het jeugdtoernooi, dan treedt hij definitief in de voetsporen van zijn vader. Op 24 februari 2001 maakte senior namelijk zijn debuut voor Portugal onder 15, waar hij uiteindelijk negen interlands voor zou spelen. Overigens liet het debuut bij de Portugese grootmacht niet lang op zich wachten. Op achttienjarige leeftijd debuteerde Cristiano Ronaldo voor zijn land.

Inmiddels zijn we 218 interlands en 136(!) goals verder. Op veertigjarige leeftijd is Ronaldo nog altijd een vaste naam in de nationale ploeg. Hij werd met Portugal in 2016 Europees kampioen en won ook de Nations League. In totaal was hij actief op vijf WK's en zes EK's. Wat dat betreft heeft Cristiano Ronaldo Junior nog een lange weg te gaan.