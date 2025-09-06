Tennislegende Boris Becker heeft aardig wat dipjes gehad in zijn loopbaan en leven. Maar een absoluut dieptepunt moet toch wel de tijd zijn dat de Duitser in de gevangenis zit. Zo af en toe laat 'Boom Boom Becker' daar wat over los.

In 2022 bracht Becker acht maanden door in de Engelse gevangenissen HMP Wandsworth en Huntercombe. Het dagelijks leven was eentonig en hij verveelde zich dood.

Tegen Suddeutsche Zeitung zegt hij: "Het was uitzichtloos. En dat vreet aan je ziel. Het verwoest je geest. Je beseft al snel dat in een gevangenis de andere gevangenen de baas zijn. Ik ontsnapte aan dit alles door met mijn vrouw te praten via de telefoon. Alleen op die momenten kon ik mijzelf zijn."

Koud

Comfort kon hij op zijn buik schrijven als inmate."In oktober sliep ik in mijn trainingspak en sokken. Het was 's nachts zo koud in mijn cel dat ik twee jassen moest dragen en twee paar sokken", vertelt Becker.

"Ook wikkelde ik een handdoek om mijn hoofd. Ik verloor in de eerste vier weken zeven kilo. Dat had te maken met de stress, een tekort aan eten, geen alcohol, geen versnaperingen. Mijn vrouw grapte: Boris, je wordt zo slank, moeten we niet vragen of je iets langer mag bljiven?"

Schuld bij Roemenen

Becker kwam in de problemen na een potje kaarten. "Ik speelde poker met Roemeense gevangenen en dat ging dagenlang door. Ik bouwde een schuld op van 500 pond. Het was dom van me om met zulke mensen poker te spelen. Ze kwamen mijn cel binnen en sloegen me in mijn gezicht omdat ik nog niet had betaald. Ik belde een vriend op buiten het gevang en hij loste het op door geld over te maken. Anders zou het heel anders met me zijn afgelopen."

Fraude

Becker werd beschuldigd van het verduisteren van bezittingen, het niet openbaar maken van zijn vermogen en het verbergen van schulden. Hij had 3 miljoen pond geleend van de Britse privébank Arbuthnot Latham en betaalde dit niet terug, waarna hij persoonlijk faillissement aanvroeg.

Nadat ontdekt werd dat Becker meer dan 2,5 miljoen pond had verborgen om schuldeisers te ontlopen, werd hij veroordeeld tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf, waarvan hij acht maanden uitzat.

