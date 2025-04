Estelle Cruijff (ex Ruud Gullit) wordt 'helemaal gek': 'Je zou denken dat ik er ervaring mee heb in mijn relaties'

Estelle Cruijff deed afgelopen jaar mee aan een spannend avontuur. De 46-jarige tv-persoonlijkheid kreeg daarin te maken met veel 'verraad', maar dat is haar niet onbekend. Ze maakt een vergelijking met haar liefdesleven.

Cruijff, de dochter van de broer van voetballegende Johan Cruijff, deed mee aan het programma De Verraders, dat vanaf volgende maand te zien is. In dat spel moeten een aantal deelnemers hun medekandidaten om de tuin leiden, terwijl de rest hen porbeert te onmaskeren.

Estelle vertelde aan RTL Boulevard hoe ze het spel heeft ervaren. "Het is eten of gegeten worden", zegt ze. "Je zou denken dat ik daar ervaring mee heb in m'n relaties", grapt ze.

Ruud Gullit

Cruijff was ooit getrouwd met oud-topvoetballer Ruud Gullit. Ze hebben samen ook twee kinderen: Joëlle en Maxim. Het huwelijk strandde na 13 jaar. Estelle zei ooit over haar ex-man: 'Hij is abso­luut geen slechte man, maar hij heeft een slechte eigenschap." Daarmee bedoelde ze dat hij regelmatig vreemdging.

Gullit reageerde daarop: "Ik zal nooit iets nega­tiefs over mijn exen vertellen. Omdat het allemaal goede moeders zijn, omdat ze allemaal hebben geprobeerd hun leven weer op te pakken."

Badr Hari

Estelle had ook een relatie met veelbesproken kickbokser Badr Hari. "We waren gek op elkaar", blikte Cruijff ooit terug op die periode. "Maar andere aspecten overschaduwen dat", doelde ze op de mishandeling van de inmiddels overleden zakenman Koen Everink. "Die komen elke keer terug als een donkere wolk. Dat was gewoon heel verdrietig." Hari werd onlangs nog opgepakt wegens mishandeling van een andere ex.

'Helemaal gek'

Toch ging al het verraad in het programma Cruijff niet in de koude kleren zitten. "Ik heb echt wel momenten gehad dat ik dacht: ik word nu helemaal gek." Ze was continu bezig met het inschatten van anderen en zichzelf te beschermen, legt ze uit.

Ze had zich goed voorbereid op haar deelname, maar toch liep het avontuur anders dan verwacht. "Je denkt wel dat je weet hoe het spel werkt. Maar zodra je daar bent, komt alles anders over."