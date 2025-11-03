Oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zijn verbijsterd door een opmerkelijk moment afgelopen weekend. Baanwielrenner Harrie Lavreysen werd na zijn vier wereldtitels gehuldigd in het Philips Stadion. Ondanks die fantastische prestatie weet niet iedereen wie de Brabander is. "Jongens, kom op. Doe je huiswerk."

'Bizar dat Kenneth Perez niet weet wie Harrie Lavreysen is', luidt de stelling voor ex-tophockeysters Hoog en Van As in de Sportnieuws.nl-podcast. Die zijn het daar meteen volledig mee eens. Hoewel de analist en oud-voetballer uit Denemarken komt, zou hij toch ook wel op de hoogte moeten zijn van de Nederlandse sportwereld. "Hoe lang woont hij hier nou al?", vraagt Hoog zich af. "Je volgt toch niet alleen maar voetbal of Deense sporters?"

De 51-jarige Perez stapte in 1997 over van Kopenhagen naar MVV, vervolgens speelde hij bij AZ, Ajax, PSV en FC Twente. Namens Denemarken kwam de aanvallende middenvelder tot 24 interlands. Na zijn actieve loopbaan ging hij aan de slag als analist bij de voorgangers van ESPN.

"Je kijk in ieder geval naar de Spelen", meent de kritische Van As. "En het is niet zomaar een sporter die ergens een medaille heeft opgepikt. Hij heeft vier wereldtitels bemachtigd vorig weekend", zegt Hoog vol verbijstering.

Huldiging

Lavreysen werd voorafgaand aan het duel tussen PSV en Fortuna Sittard in het zonnetje gezet voor zijn ongekende prestaties op de WK baanwielrennen. De Brabander kroonde zich daar tot viervoudig wereldkampioen, met goud op de sprint, keirin, teamsprint en kilometer tijdrit. Met zijn twintigste wereldtitel op zak liep hij met een brede glimlach en een PSV-sjaal om zijn nek een ereronde door het Philips Stadion, terwijl het publiek hem luid toejuichte.

Aan de ESPN-desk langs het veld stond op dat moment Perez, die niet direct doorhad wie de gehuldigde sportheld was. Terwijl het stadion juichte voor Lavreysen, grapte presentatrice Fresia Cousiño Arias richting haar collega: "Kenneth, dat is Harrie Lavreysen, hè? Je weet wel wie dat is?" Pérez moest toegeven van niet. "Wat doet hij dan?", vroeg hij zich af. Toen Fresia uitlegde dat hij tegenover de succesvolste baanwielrenner ter wereld stond, reageerde Perez droog: "Nou, dan moet hij wel ergens goed in zijn."

'Zó leip'

Lavreysen had zelfs zijn vier gouden medailles om zijn nek hangen, maar dat deed ook geen belletje rinkelen bij Perez. "Ik vind het gewoon zó leip dat hij dat niet wist. Drievoudig olympisch kampioen, vier keer wereldkampioen...", somt Van As de prestaties van de Nederlander sinds vorige zomer op. "Holy shit."

"Ik vind dat ongekend. Maar die voetballers zijn over het algemeen natuurlijk heel erg gefocust op het voetbal", vervolgt Hoog. "Maar dit is natuurlijk zo'n groot sporticoon van Nederland. Hij staat gewoon in het rijtje met Max Verstappen nu. Iedereen móét hem gewoon kennen. Jongens, kom op. Doe je huiswerk." "Verbazingwekkend", besluit Van As.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze aflevering staat vooral in het teken van de NK aftanden, met hoofdrollen voor onder meer Femke Kok en Jutta Leerdam én een pijnlijke misser rond Kjeld Nuis... Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp.