De organisatie van de NK baanwielrennen heeft met een dikke knipoog gereageerd op Kenneth Perez. De ESPN-analist had tijdens de huldiging van Harrie Lavreysen bij PSV geen idee wie hij voor zich had, en dat leverde hilarische beelden op. Het officiële account van het NK sprong er direct bovenop met een reactie die minstens zo scherp was als Lavreysens ijzersterke sprint.

Lavreysen werd voorafgaand aan het duel tussen PSV en Fortuna Sittard in het zonnetje gezet voor zijn ongekende prestaties op de WK baanwielrennen. De Brabander kroonde zich daar opnieuw tot viervoudig wereldkampioen, met goud op de sprint, keirin, teamsprint en kilometer tijdrit. Met zijn twintigste wereldtitel op zak liep hij met een brede glimlach en een PSV-sjaal om zijn nek een ereronde door het Philips Stadion, terwijl het publiek hem luid toejuichte.

Aan de ESPN-desk langs het veld stond op dat moment Perez, die niet direct doorhad wie de gehuldigde sportheld was. Terwijl het stadion juichte voor Lavreysen, grapte presentatrice Fresia Cousiño Arias richting haar collega: "Kenneth, dat is Harrie Lavreysen, hè? Je weet wel wie dat is?" Pérez moest toegeven van niet. Toen Fresia uitlegde dat hij tegenover de succesvolste baanwielrenner ter wereld stond, reageerde Perez droog: "Nou, dan moet hij wel ergens goed in zijn."

'Geen zorgen, Kenneth…'

De organisatie achter de NK baanwielrennen kon de kans niet laten liggen om met een flinke knipoog op het fragment te reageren. "Geen zorgen dat je even niet wist wie Harrie Lavreysen is…", begint de organisatie op Instagram. "We raken de tel zelf ook bijna kwijt met 20 wereldtitels op zak, waarvan 4 in één week tijdens het WK 2025. Gelukkig stond Fresia paraat voor de uitleg", grapt het NK over het moment waarop Perez niet wist wie er een ereronde liep bij PSV.

Het bleef niet bij een grappige opmerking. Het NK Baanwielrennen maakte van de gelegenheid gebruik om Perez uit te nodigen voor het toernooi van 27 tot en met 29 december in Omnisport Apeldoorn. "De perfecte kans om te zien wat deze sport zo bijzonder maakt. Kom je langs? Wij regelen kaarten voor jou en je ESPN-collega’s. Harrie legt je persoonlijk uit wat een sprint écht is", aldus de organisatie, die de uitnodiging afsloot met een knipoog: "Let op: benen groeien niet gegarandeerd."

PSV huldigt de grootste baanwielrenner ooit

Dat Lavreysen niet herkend werd, is opvallend. De Brabander heeft de afgelopen jaren namelijk alles gewonnen wat er te winnen valt. Op de Olympische Spelen van Parijs schreef hij geschiedenis met drie gouden medailles, en een paar maanden later werd hij ook nog eens de meest succesvolle baanwielrenner ooit. Met zijn zestiende wereldtitel liet hij de Fransman Arnaud Tournant (veertien) definitief achter zich.

In 2025 voegde hij daar nóg vier wereldtitels aan toe — op de sprint, keirin, teamsprint en kilometer tijdrit — een prestatie van bijna buitenaardse klasse. Geen wonder dat hij in het Philips Stadion werd gehuldigd, waar hij zag hoe zijn club PSV met 5-2 won van Fortuna Sittard. Dankzij die zege bleef de landskampioen stevig aan kop in de Eredivisie.