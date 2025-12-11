Tijdens een schaatstraining overkwam tweevoudig olympisch kampioene Naomi van As iets zó gênants dat ze er in de Sportnieuws.nl-podcast, samen met haar oud-teamgenoot Ellen Hoog, nog steeds hard om moet lachen.

“Zal ik meteen even beginnen met wat mij is opgevallen deze week?”, opent Hoog. “Het schaatsseizoen is natuurlijk in volle gang. Niet alleen in Thialf, maar ook in Amsterdam. Want ik zag daar een groot schaatstalent.”

Ze vervolgt lachend: “Maar helaas, de outfit was nog niet helemaal ‘on point’. Het gaat natuurlijk over Naomi van As, het grote schaatstalent, op de baan van Jaap Eden. Die daar aan het schaatsen was. Vertel het zelf maar…”

Gevallen...

Van As neemt het stokje over: “Dat talent klopt natuurlijk helemaal. Laten we daar even mee beginnen.” Ze schieten direct in de lach. “Ik heb dus schaatsles, elke woensdag om 07.45 uur. Erg vroeg, moet ik zeggen, toen de wekker ging. Maar goed, als je er eenmaal staat is het lekker.”

Dan gaat het mis. “Ik had gewoon een legging aan en ik was gevallen. Laat ik dat er even bij zeggen: ik ben dus gevallen. Ik weet ook niet eens hoe ik viel. Ik schaatste niet eens hard. Ik stond gewoon en ik viel ineens achterover. Ik had wel een helm op, daar was ik best blij mee. Hoe ouder je wordt, hoe spannender die bochten zijn. Als je het niet goed kan. Oh nee wacht, ik kan het wel heel goed…”, grapt de vriendin van schaatsicoon Sven Kramer.

'Een gigantisch groot gat'

Na die val ging ze gewoon door. “Na de val stond ik weer op natuurlijk. Ik deed net alsof er niks gebeurd was. Toen moesten we een oefening doen waarbij je heel laag moest zitten. Helemaal door je knieën, met je reet naar achter, zeg maar. Mariëlle, een vriendin van mij, schaatste achter mij. Ik had denk ik al twee rondjes geschaatst na die val. Opeens zegt ze: ‘Oh Naoom, je hebt echt een gigantisch groot gat in je legging!’”

Dan volgt de gênante ontdekking. “Echt bij m’n bilnaad. En ik dacht: ‘oh nee’. En ik voelde een gat van wel vijf centimeter, echt precies in die naad van m’n bilspleet. Dus je zag lekker m’n string… alles… Toen dacht ik terug aan die oefening die ik net had gedaan. Die oefening waar ik laag moest zitten… Helemaal met die legging vol op rek… dat gat vol open…”

OKT?

Hoog ligt dubbel: “Ik zag daarna inderdaad, echt recht in het midden, dat gigantische gat. Zo droog. Alleen nog even een kwestie van je ‘equipment’ aanpassen en dan zien we jou op het OKT?”

Van As speelt het vrolijk mee en ziet de Winterspelen helemaal zitten: “Ik heb al een aanwijsplek gekregen. Ik ga gewoon naar Milaan.” “Welke afstand?”, vraagt Hoog. “Sprint denk ik wel. 100 meter”, lacht Van As.

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering natuurlijk veel schaatsnieuws én de ontknoping van de Formule 1. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete app.