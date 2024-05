'Ze waren speciaal overgekomen': schaatser Thomas Krol beleefde 'heel emotioneel en heftig' afscheid

Thomas Krol stopte na afgelopen schaatsseizoen plotseling met zijn carrière. Hij wilde dolgraag piloot worden en ging bij KLM studeren om zijn droom te verwezenlijken. Drie maanden na zijn afscheid blikt Krol (31) terug op zijn laatste uitzwaairondjes in Thialf.

Krol heeft nog steeds emoties als het gaat over zijn afscheid in de Friese schaatstempel in Heerenveen. “Ik heb een prachtig afscheid gehad, wat heel emotioneel en heftig was. De beslissing was zeker de juiste. In Salt Lake City tijdens de World Cup vertelde ik het mijn ploeggenoten, een week later in Québec waren mijn ouders speciaal overgekomen. Dus zo was het goed", zegt Krol in gesprek met schaatsen.nl.

Thomas Krol in tranen bij eerbetoon in Thialf: 'Kon me geen mooier afscheid wensen' Thomas Krol heeft zondagmiddag in een vol Thialf een passend afscheid gekregen. De olympisch kampioen op de 1000 meter van 2022 maakte eerder deze week bekend te gaan stoppen met schaatsen en werd tijdens de tweede dag van de NK sprint en allround uitgezwaaid door het publiek in Heerenveen.

'Niet meer tegen m'n zin in de regen'

Van topsporter die dagelijks aan het trainen was, tot in de schoolbanken studeren om piloot te worden. Is zijn lichaam niet ontzettend aan het ontwennen? “Zeker! Maar die actie gun ik mezelf genoeg hoor. Ik fiets, ik loop hard, maar wel wanneer ik er zin in heb en de tijd het toelaat. Het mooie is: ik doe het vooral omdat ik het zelf wil. En… Als het lekker weer is. Want ik ga niet meer tegen m’n zin in de regen een rondje rijden. Al moet ik eraan toevoegen: soms mis ik het wel.”

'Een nieuw avontuur': voormalig topschaatser Thomas Krol begint aan pilotenopleiding Thomas Krol stopte na het afgelopen seizoen met schaatsen op 31-jarige leeftijd, maar heeft niet lang stil gezeten. De olympisch kampioen is nu officieel begonnen met zijn opleiding tot verkeersvlieger (piloot).

Multitasken

Krol maakt nu als piloot in opleiding andere hoogtepunten mee, letterlijk. Hij is de oudste student, maar leert snel. Dat komt ook door zijn jarenlange ervaring met Flight Simulator, een spel waarin je alles doet wat een piloot ook doet. Merkt Krol verschil ten opzichte van zijn medestudenten? "Het oefenen heeft me veel geholpen. Ik ben gewend om te moeten sturen, te moeten praten met de luchtverkeersleiding, te kijken op je instrumenten, te scannen in je cockpit. Van klasgenoten hoorde ik dat ze veel moeite met dat multitasken hadden. Daar heb ik veel aan."