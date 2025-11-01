Schaatsicoon Irene Schouten heeft feestelijk nieuws gemeld op Instagram. Na maandenlang hard werken, kan ze haar nieuwe project eindelijk gaan delen met de wereld. Maar eerst geniet ze nog van een ontspannen vakantie.

Voor de 33-jarige Schouten is het een bewogen jaar geweest. Na de geboorte van haar zoon Dirk in december 2024 wilde ze trainen voor een terugkeer op het ijs. Ze had zelfs plannen om een eigen marathonploeg op te richten. Dat ging echter niet door, vanwege de gezondheid van haar kindje.

Dirk heeft ontwikkelingsproblemen door een genetische mutatie en een ernstige vorm van epilepsie. De ex-topschaatsster besloot al haar aandacht te schenken aan haar zoon en nam afstand van haar eigen ploeg. Toch bleef ze niet stilzitten. Al snel kwam er een nieuwe sportieve uitdaging op haar pad.

Reformer pilates

Namelijk reformer pilates. Schouten bleef zelf tijdens haar zwangrschap fit met behulp van die trainingsmethode. Ze zette daarom een keten van sportscholen RFRMR op. Met buurvrouw en vriendin Susan Bakker heeft ze al drie vestigingen geopend en daar komt er nog eentje bij.

Dat laat Schouten zaterdag weten via Instagram. Op 15 november vindt de feestelijke opening plaats van de nieuwe vestiging in Hoorn. Dat betekent dat er hard is doorgewerkt in de sportstudio. De voormalig schaatskampioene sprak eerder namelijk haar hoop uit om voor de feestdagen open te gaan. Dat is dus ruimschoots gelukt.

Vakantie

En er is meer goed nieuws voor Schouten, want ook met de gezondheid van Dirk gaat het de goede kant op. Hij is inmiddels volledig van de medicatie af en maakt het goed. Om dat te vieren ging het gezin op een welverdiende vakantie om even lekker te ontspannen na een drukke periode.