De Premier League zit bomvol met (potentiële) Oranje-internationals. Daarom is de kans groot dat meerdere spelers van het Nederlands elftal elkaar treffen. Dat was afgelopen weekend het geval, met Liverpool tegen Arsenal. Die topper zorgde voor een opvallend Nederlands onderonsje.

Kampioen Liverpool ontving het Arsenal van Jurriën Timber op eigen veld. Bij de ploeg van trainer Arne Slot speelden aanvoerder Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo de hele wedstrijd. Laatstgenoemde had een aanvaring met Timber, die meer dan 90 minuten lang zijn directe tegenstander was.

Woordenwisseling tussen Timber en Gakpo

Liverpool kwam in de 83e minuut op voorsprong door een waanzinnige vrije trap van Dominik Szoboszlai. In de minuten die volgden, ging Arsenal met Timber in de achtervolging. Dat zorgde uiteindelijk voor kramp bij de rechtsback van The Gunners. Die vroeg om medische hulp van collega-international Gakpo, om ervoor te zorgen dat hij niet naar de kant hoefde.

Tot twee keer toe wilde Gakpo met een slap handje zijn landgenoot overeind helpen, maar dat lukte niet. "Help effe bro", viel af te lezen van de lippen van Timber. De speler van Liverpool vond het echter wel welletjes na twee pogingen en liep weg. In het vliegtuig naar Nederland hebben de twee het er nog over gehad.

'We zijn close'

"Er was even een kort incidentje tussen Cody en mij. Vooral door een misverstand. Ik kampte met kramp. In het vliegtuig naar Nederland hebben we er allebei om gelachen. Nee, Cody en ik vechten niet. We zijn close met elkaar zoals we bij Oranje met alle veertien Premier League-jongens best wel close zijn", vertelde Timber in gesprek met De Telegraaf.

"Het is leuk om bijna iedere competitiewedstrijd ploeggenoten tegen te komen. Het maakt de gesprekken bij Oranje leuker."

Interlands met Oranje

Deze week zijn Timber en Gakpo teamgenoten bij het Nederlands elftal, dat het in de WK-kwalificatie opneemt tegen Polen (thuis) en Litouwen (uit). Gakpo heeft vermoedelijk een basisplaats, terwijl Timber met zijn tweelingbroer Quinten vanaf de bank zal moeten toekijken.

