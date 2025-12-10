De schrik zat er vorige week goed in bij Laura Woods en televisiekijkend Engeland toen de populaire presentatrice live op tv flauwviel. De Engelse moest opgevangen worden door haar analisten en verdween daarna snel van het toneel. Nu, acht dagen later, is ze weer terug. En hoe. Ze mag meteen het mooiste affiche in de Champions League presenteren.

De 38-jarige Woods deed haar werk voor ITV tijdens een vriendschappelijk duel van de Engeland Vrouwen tegen Ghana op eigen bodem, toen het misging. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze flauwviel en kwam een dag later met een update over haar gezondheid. Dat bleek vooral schrik en een virus te zijn, waardoor rust verbetering moest brengen. Het herstel ging zo vlot, dat Woods deze week weer kon reizen en opdook voor het schitterende duel tussen Real Madrid en Manchester City.

Geen commentaar

Woods stond met voormalig Liverpool-captain Steven Gerrard, Steve McManaman en Joleon Lescott op het heilige gras van Santiago Bernabeu, het stadion van Real Madrid. Daar deed ze haar werk voor TNT Sports, maar gaf ze geen enkele blijk van ziekzijn. Ook reageerde ze niet op het incident van ruim een week eerder. Ze leidde de voorbeschouwing op het topduel in de Champions League in goede banen.

Fit genoeg voor reis naar Spanje

Woods werd in januari 2025 moeder van zoon Leo. Haar geliefde, voormalig Love Island-ster Adam Collard, reageerde na haar onwelwording tijdens Engeland - Ghana, liet na het incident als eerste weten dat het naar omstandigheden goed met haar ging. Nu is Woods dus fit genoeg om de reis naar Spanje te maken en getuige te zijn van de kraker tussen twee Europese grootmachten. Mogelijk begint daar een dominosteen te vallen die het einde kan betekenen voor Arne Slot bij Liverpool.

Xabi Alonso vervanger van Arne Slot?

De Nederlander staat namelijk onder grote druk door de vele tegenvallende resultaten. Als Real Madrid van City verliest, zou dat zomaar de laatste wedstrijd kunnen betekenen van Xabi Alonso als trainer van de Madrilenen. Aangezien hij een groot Liverpool-hart heeft vanwege zijn verleden als speler op Anfield, is hij een van de gedroomde kandidaten om Slot eventueel op te volgen als de prestaties onder de Nederlander niet snel beter worden. Alonso leidde Bayer Leverkusen twee jaar geleden naar de landstitel in Duitsland.