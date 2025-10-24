Op de vooravond van het raceweekend in Mexico-Stad zorgt Fernando Alonso weer eens voor opschudding. De tweevoudig wereldkampioen werd donderdag gefotografeerd in de paddock, maar het was niet zijn outfit of humeur die de aandacht trok. Fans zagen namelijk iets opvallends in het hoesje van zijn telefoon.

Tijdens een telefoontje in de paddock legden fotografen vast dat er in het hoesje van Alonso een foto van twee coureurs zat. Op links lijkt Alonso zelf te staan, in het Aston Martin-groen, en op rechts... een collega. Wie precies, blijft vooralsnog onderwerp van speculatie, maar fans denken de persoon al te herkennen.

Fans ontdekken mysterieus detail

Op sociale media ging het beeld razendsnel rond. Binnen enkele uren stond X vol met screenshots, grappen en theorieën over het mysterieuze hoesje van de Spanjaard. "Nieuwe bromance gespot?", schreef een fan. Een ander grapte: "Alonso neemt z’n collega’s letterlijk overal mee naartoe." Sommigen menen zelfs dat het om een foto van Mercedes-coureur George Russell gaat, al heeft Alonso dat zelf niet bevestigd.

Fernando Alonso has a picture of George Russell in his phone case 😂 pic.twitter.com/OiXSapizr3 — ESPN F1 (@ESPNF1) October 24, 2025

Overgangsjaar voor Alonso en Aston Martin

Het team van Aston Martin heeft vooralsnog niet gereageerd op de virale foto. Het moment komt in een jaar waarin het Britse team vooral aan de toekomst werkt. Topontwerper Adrian Newey is inmiddels aangesloten bij het team, maar richt zich hoofdzakelijk op het project voor 2026. Het eerste seizoen waarin Aston Martin met Honda-motoren zal rijden.

Daardoor rijden Alonso en teamgenoot Lance Stroll dit seizoen vooral in het middenveld. Toch blijft Alonso, ook op 44-jarige leeftijd, één van de meest besproken figuren in de paddock. Of het nu gaat om een scherpe oneliner of een foto in zijn telefoonhoesje, de Spanjaard weet telkens weer de aandacht te trekken.

Aandacht op Alonso én Verstappen in Mexico

En dat allemaal op de plek waar dit weekend de Grand Prix van Mexico wordt verreden. Terwijl Max Verstappen er jacht maakt op zijn zesde zege op het Autódromo Hermanos Rodríguez en de kloof met WK-leider Oscar Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris wil verkleinen, zal ook Alonso hopen op een sterk resultaat voor Aston Martin.