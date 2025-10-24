De titelstrijd in de Formule 1 ligt weer helemaal open. Waar Oscar Piastri wekenlang comfortabel aan de leiding ging, voelt de jonge Australiër de hete adem van Max Verstappen in zijn nek. Toch weigert de McLaren-coureur zich gek te laten maken door de herboren Nederlander én door de opmars van zijn eigen teamgenoot Lando Norris.

Na de Grand Prix van Zandvoort leek de wereldtitel Piastri nauwelijks meer te kunnen ontgaan. Zijn voorsprong op Verstappen bedroeg toen maar liefst 104 punten. Vijf raceweekenden later is dat verschil nog maar veertig. Verstappen pakte 119 van de laatste 133 mogelijke punten, terwijl Piastri dure punten verspeelde met onder meer zijn crash in Azerbeidzjan. Norris, die zelf sterk presteert in de tweede seizoenshelft, blijft ook in de buurt van zijn kwakkelende ploeggenoot.

'Dat is wel een verrasing'

Dat Verstappen weer terug is aan de top, had Piastri stiekem wel verwacht. Alleen niet zó snel. "Er waren eerder in het seizoen al momenten waarop ze sterk waren, maar ook flinke dips", zegt hij. "Dat ze nu zo constant presteren, is wel een verrassing. Ze hebben veel verbeteringen aan hun auto gedaan, dus in die zin is het niet onverwacht. Maar dat Max zó snel in de titelstrijd terugkomt, dat had ik niet gedacht", moet de Australiër toegeven.

Ondanks de snel krimpende voorsprong blijft Piastri koel. De WK-leider zegt niet van plan te zijn zijn aanpak te veranderen. "Het gat is wat kleiner geworden, ja, maar mijn focus blijft hetzelfde: alles uit mezelf, de auto en het team halen. Zorgen maken over anderen heeft geen zin." Binnen McLaren is de rust ver te zoeken. In Austin crashte de twee coureurs in de eerste bocht van de sprintrace, waardoor Verstappen flink kon inlopen in de strijd om de wereldtitel.

Rivaliteit tussen McLaren en Red Bull krijgt nieuwe wending

Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten speelde zich nog een ander opmerkelijk hoofdstuk af in de rivaliteit tussen McLaren en Red Bull. Vlak voor de start probeerde een Red Bull-monteur de tape van Norris zijn startpositie te verwijderen, een referentiepunt dat McLaren op de grid had aangebracht.

Het bleek echter een valstrik. De tape was expres zo vastgeplakt dat hij niet los te krijgen was. "Knap dat ze het probeerden", lachte Norris na afloop. "Het grappigste was dat ik die tape niet eens gebruik. Ze kregen een boete en ik heb er niks aan gehad. Dat maakte het nog beter." Volgens de Brit was het niet de eerste keer dat Red Bull het probeerde. "Ook in Monza wilden ze het weghalen, maar dat lukte niet. We zullen het gewoon blijven plaatsen", zei hij met een knipoog.