Gerald Joling spot afwijkend uiterlijk van Wilfred Genee: 'Heb je een of andere baviaan liggen likken?'

Wilfred Genee had het vrijdagavond zwaar in Vandaag Inside. Te gast was namelijk Gerald Joling en de zanger liet zich lastig dirigeren door de presentator van de talkshow.

Al direct in de eerste minuut kreeg Genee de volle laag. "Kijk eens wie daar zit, in het roze", zo kondigt Genee de 65-jarige entertainer aan. Joling is gehuld in een roze polo. Daar heeft hij een verklaring voor: "Ja, ik probeer een beetje af te leiden van je koortslip", zegt hij, verwijzend naar Genee. "Je hebt een koortslip hè?" Dat wordt door de presentator bevestigd.

Baviaan

"Hoe kom je daar nou aan?", vraagt Joling. "Heb je een of andere baviaan liggen likken ofzo?" Op die suggestie heeft de normaal ad remme Genee geen antwoord, waarop hij maar half lachend het hoofd afwendt.

"Je hebt iets gedaan wat niet..", zo gaat het in Alkmaar geboren lid van De Toppers door, maar hij maakt die zin niet af. "Dat is een soort herpes dat terugkomt, toch? Hoe heb je dat opgelopen?"

Jeugd

Dan krijgt Genee ruimte om uitleg te geven: "Het komt uit mijn jeugd. Mijn moeder had het en die heeft het aan ons overgegeven. Mijn zus heeft het ook. Geen grap, nee. Als je weinig weerstand hebt, dan komt het terug. Dit is de op een na laatste week, we zitten op 180 uitzendingen inmiddels." Waarop Joling zegt: "Je hebt je zakken weer gevuld."

Nieuwe single Wilfred Genee

Joling en Genee zaten dan wel lekker te babbelen in Vandaag Inside, maar ze zijn op muzikaal vlak concurrenten. Genee probeert ook een carrière als zanger van de grond te krijgen, al beperkt hij zich tot nu toe tot carnavaleske meezingers. Joling reageerde in de uitzending op de nieuwe song van Genee. 'Ik vind het een leuke clip", zo zegt hij over de bijbehorende muziekvideo. "Maar het is jammer van je zang. Maar echt een leuke clip.."

Johan Derksen vindt de muziek ook helemaal niks, maar toch neemt hij het op voor zijn collega. "Hij doet er niemand kwaad mee, het is zijn hobby", zo verdedigt hij het muzikale avontuur van Genee. "Ja, je bent geen topzanger, maar je doet er zeker niemand kwaad mee. Het is een leuk liedje, je zingt het aardig en de clip overtreft alles." En Genee sluit zo af: "Het was voor mij nieuw, dat als je kutliedjes zingt, je er een koortslip van kunt krijgen."