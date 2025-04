'Bijna 100-jarige' Johan Derksen krijgt lachers op zijn hand: 'Ik zit hier voor een godsvermogen'

Johan Derksen werd vrijdagavond eventjes geplaagd door Wilfred Genee bij Vandaag Inside. De presentator wilde het onderwerp koninklijke lintjes aandragen en wilde even benadrukken dat Derksen nog altijd geen lintje had gekregen.

"We hebben het er elk jaar over", opent Genee het onderwerp. "Inmiddels ben je bijna 100 en nog steeds geen lintje. Dat is toch best wel gek." Hélène Hendriks kon er wel om lachen en haakte maar wat graag in: "Nee, dat begrijp ik ook niet."

Derksen snapte wat voor spelletje er werd gespeeld en deed vrolijk mee. "Ik doe daar een beetje lacherig over, maar diep van binnen kwetst je dat verschrikkelijk." Genee: "Dat kan ik me voorstellen. Er komen allemaal mensen uit jouw streek en niet eentje heeft jou willen voordragen."

'Zit hier voor een godsvermogen'

"Nee, dat neem ik ze allemaal persoonlijk kwalijk", knipoogt Derksen. Vervolgens gaat De Snor nog wat serieuzer op het onderwerp in. "Ik vind wel dat ze moeten blijven. Ik zie: die mensen worden dan uitgenodigd bij de burgemeester, dan staat de hele familie er. Die krijgen een lintje en zien dat als een geweldige blijk van waardering. En die zijn echt geëmotioneerd."

Maar van Derksen hoeft het allemaal niet. "Ik zou echt het idee hebben dat ik voor lul sta. Ik heb de maatschappij nog niks gebracht, ik zit hier voor een godsvermogen uit mijn nek te lullen. Dus ik hoef geen lintje."

Kees Jansma

Derksen heeft verder nog een anekdote over Kees Jansma, die een lintje kreeg omdat hij veel 'pro-deo' deed voor clubs. Zo vertelde de vaste tafelgast van VI grappend dat Jansma de linksbuiten van Alphense Boys zwart zou betalen. Derksen heeft destijds een positief bericht over de voormalig perschef van Oranje geschreven, waarna de inmiddels 77-jarige Jansma zo'n lintje kreeg.