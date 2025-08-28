Ook topsporters worden weleens slachtoffer van diefstal. In de Sportnieuws.nl-podcast blikken voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As terug op een opvallend voorval uit hun eigen Oranje-tijd. Over de daders hebben ze zo hun eigen theorie.

“Een heel bizar verhaal: heb jij gezien dat er bij het NEC-stadion is ingebroken en dat er voor 15.000 euro aan shirtjes en merch is gestolen?”, vraagt Hoog in de nieuwe aflevering van de podcast die ze elke week maakt met haar vriendin en oud-ploeggenote.

“Ongelofelijk”, reageert Van As. “Maar door snel handelen van diverse partijen zijn de shirts dus teruggevonden!” Hoog vult lachend aan: “Heel Nijmegen kon weer opgelucht ademhalen.”

Schoenen en scheenbeschermers

Dan draait het gesprek naar hun eigen ervaringen. “Hebben wij zoiets ooit meegemaakt?”, vraagt Hoog zich af. Van As denkt van niet, maar dan schiet er Hoog ineens iets te binnen: “Wacht! Wij mochten nooit onze schoenen en scheenbeschermers in de gang zetten.”

“Maar dat deden wij natuurlijk wel”, reageert Van As. Waarop Hoog zegt: “En toen zijn er op een gegeven moment spullen gejat.” Van As herinnert zich meteen: “Mijn schoenen volgens mij!”

Stinkende spullen

Hoog bevestigt: “Ja, schoenen en scheenbeschermers zijn toen verdwenen. Al die mensen van het hotel vonden het natuurlijk ook niet leuk dat wij die stinkende spullen buiten de kamer zetten.” Van As lacht: “Dat snap ik wel. Je stond in de lift en je rook het al. Een soort putlucht kwam je tegemoet zodra de deuren opengingen.”

Hoog legt uit waarom ze het deden: “Wij wilden die stinkende spullen niet op de kamer, dus zetten we alles op de gang. We waren zelfs al gewaarschuwd dat we het beter niet konden doen. En toen waren er dus toch spullen gejat.”

'Max Caldas?'

Van As zegt met een knipoog: “Omdat wij al gewaarschuwd waren, vraag ik me af: heeft het hotel die spullen gewoon weggehaald of wilde onze begeleiding ons een lesje leren? Zo van: zie je wel, jullie moeten luisteren?”

Hoog lacht en doet een oproep aan de toenmalige bondscoach: “Max Caldas, laat van je horen. Heb jij mijn scheenbeschermers nog?” Ook Van As lacht: “Ik wil nu die schoenen terug!”

