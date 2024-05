'Ze hadden ze allemaal gejat!': Balende Oranje-hockeysters onthullen 'zure' diefstal tijdens Spelen in Rio

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

"Tijdens de Olympische Spelen kreeg je van het NOC*NSF een koffer met kleding en van die pins", begint Hoog haar verhaal over diefstal tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016. "Takkelelijke pins hadden wij altijd. En elke sporter van elk land kreeg die mee en de één was mooier dan de ander. Wij hadden dus takkelelijke pins. Volgens mij waren ze wit met oranje en dan TeamNL erop."

"Het idee is dan dat je die pins gaat ruilen met andere sporters", legt Hoog uit. "Dat hadden we tijdens onze eerste Spelen in Peking niet gedaan en in Londen een beetje. Ik had er toen een paar. Maar al die sporters waren dus bezig met elkaar over die pins. Dan had je een teamgenoot en die rende achter een sporter uit Ghana aan om die pin te krijgen. Je zit anders in die drie weken daar ook alleen maar een paar wedstrijdjes te spelen en verder niet veel te doen."

'No, thank you'

"Tijdens onze laatste Spelen dachten wij ook maar eens pins te gaan ruilen", aldus Hoog. Volgens Van As deden ze het vooral omdat teamgenoten er ook druk mee bezig waren 'en anders zouden we er niet meer bij horen'. "We maakten er echt onze job van", herinnert Hoog zich. "We gingen achter al die debielen aan om die pins te ruilen. En ik weet nog dat er ook een keer een sporter naar onze pin keek en zei: "Hm, no thank you.'" En die liep toen verder..."

Schoonmakers

"Aan het einde van het toernooi hadden we echt heel veel pins verzameld, we waren echt goed bezig en trots", weet Hoog nog. Maar toen ging het mis. "We hadden een teambespreking in een ander appartement en hadden onze deur gewoon open gelaten. De schoonmakers waren bezig, helemaal prima. Alles lag daar gewoon nog, laptops, telefoons, goud, sieraden. Na die meeting bleek dat die kutschoonmakers al onze pins hadden gejat! Zo stom, twee weken werk helemaal naar de klote."

Mislukte Spelen

"Het waren op twee vlakken mislukt Spelen", lacht Van As. "Én zilver, én onze pins kwijt. Wat een kut-Spelen. Ik denk dat ze dachten 'die laptops vallen een beetje op, laten we die pins maar meenemen.' Bij andere landen zijn toen wel laptops gejat. Het is ook wel schrijnend. Die mensen die kwamen schoonmaken hadden waarschijnlijk helemaal niks en kwamen ineens in die weelde terecht."

Naomi van As in actie op de Spelen in Rio. Inzet: het speldje van Nederland © Pro Shots

"Ik gun ze ergens die pins ook wel", grinnikt Hoog. "Maar het was wel zuur. En ik gun ze mezelf meer... Uiteindelijk hebben we nog een inhaalslag gedaan en alsnog flink wat pins verzameld."

Beluister het fragment hieronder: