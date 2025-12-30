Het is een bijzondere dag voor Jutta Leerdam vandaag. Na een paar hectische dagen op het ijs is het eindelijk tijd om de teugels wat te laten vieren. Dat doet ze met haar verloofde Jake Paul en dat is niet geheel toevallig.

Paul was namelijk al dagenlang in Nederland voor het olympisch kwalificatietoernooi. Daar viel Leerdam hard op de 1000 meter, maar bemachtigde ze op knappe wijze wel een ticket voor de 500 meter. Ook reed ze voor het eerst sinds lange tijd een 1500 meter, waar ze niet in de buurt kwam van een startbewijs. Ze hoopt nog altijd op een aanwijsplek voor 'haar' 1000 meter.

Foto's van Jutta Leerdam

Daar zal ze op 30 december even niet aan denken, want dan is het na de roerige schaatsperiode tijd voor andere dingen. Het is immers de verjaardag van Leerdam, die inmiddels 27 jaar oud is. Dat viert ze niet alleen, zo blijkt uit haar Instagram. Daar deelt ze enkele stories. Op eentje is te zien hoe Paul haar optilt, op de ander maakt ze een foto van zichzelf en haar hond in een grote spiegel. De plaatjes zijn rond middernacht geplaatst en dus een indicatie van hoe ze haar verjaardag lijkt te vieren.

Leukste mensen van de wereld

Over haar plannen maakte ze overigens geen geheim. Na haar succevolle 500 meter lichtte ze al een tipje van de sluiter toen Eurosport aan haar vroeg wat ze op haar verjaardag ging doen. "Oh wat leuk dat je dat weet! Uit eten met mijn familie, denk ik. Even wat leuks doen. Met mijn familie, de leukste mensen van de wereld, dus daar ben ik heel blij mee."

Nog één dag OKT

Leerdam zal ook blij zijn dat haar OKT er inmiddels op zit. Deze dinsdag worden er nog twee afstanden verreden. Bij de vrouwen is dat de 5000 meter. Daar komt Leerdam vanzelfsprekend niet in actie, maar moeten namen als Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn nog eens laten zien wat ze waard zijn. Bij de mannen staat de 1500 meter op het programma.

