Topschaatsster Jutta Leerdam treft uiterst opmerkelijk souvenir in kleedkamer

Het nét verloofde koppel Jutta Leerdam en Jake Paul heeft drukke weken achter de boeg. Momenteel zit de Nederlandse schaatster samen met haar aanstaande man in Puerto Rico. Bij haar kluisje in de sportschool kwam Leerdam een grappige verrassing tegen.

Van medailles op de WK afstanden in Hamar, tot een huwelijksaanzoek én de première van realityserie waarin ze één van de hoofdrollen in speelt. Leerdam is in binnen- en buitenland veelvuldig in de media te vinden. Nu heeft ze in haar Instagramstory een foto geplaatst die ons terugbrengt naar 'het gevecht van de eeuw', waar haar vriend tegenover Mike Tyson stond.

Stralende topschaatsster Jutta Leerdam laat zich op haar verleidelijkst zien: 'Ze noemen het moord' Het zijn boeiende tijden voor topschaatsster Jutta Leerdam. De sprintster keerde terug van de WK afstanden met goud, zilver en brons, werd daarna door haar Amerikaanse vriend Jake Paul ten huwelijk gevraagd en schittert in een real life-serie die donderdag in première ging.

Mike Tyson

Bij het kluisje van Leerdam in de sportschool was een oor neergelegd. Maar niet zo maar een oor. Het gaat om de plastic oor die de verloofde van Leerdam gebruikte om een recreatie van het welbekende incident tussen Tyson en Evander Holyfield na te bootsen. Paul had in een video dezelfde gezichtstattoo als Tyson en 'beet' ook een oor af. Daarnaast kwam er ook iemand in beeld die dezelfde blessure had als Holyfield.

Jake Paul kopieert Mike Tyson met fameuze gezichtstattoo en afgebeten 'oor' Het duurt nog even voordat Jake Paul met Mike Tyson de ring in stapt, maar de Amerikaanse influencer is via sociale media al druk bezig om een hype te creëeren rond het gevecht. Dat doet Paul ook in een nieuwe video op Instagram. Daarin is te zien dat hij dezelfde gezichtstattoo heeft als Tyson en ook 'bijt' hij een oor af.

In 1997 beet Tyson een stuk oor af van tegenstander Holyfield. Het gevecht ging daardoor de boeken in als een van de gestoordste ooit. De legendarische bokser verloor natuurlijk het gevecht en daarnaast ook nog eens zijn bokslicentie, al werd dat later teruggedraaid. Ook kreeg hij een geldstraf van 3 miljoen dollar.

Leerdam kon het wel waarderen want als caption schrijft ze bij de foto "lol", wat staat voor laughing out loud.

'Topschaatsster Jutta Leerdam vergooit haar carrière met stoppen na Winterspelen' Jutta Leerdam is dankzij haar sportieve prestaties én haar relatie met Jake Paul regelmatig onderwerp van gesprek. Zo ook na de ontboezeming van haar verloofde over het naderde einde van haar topsportleven. Daarmee vergooit de 26-jarige topschaatsster volgens velen haar carrière.

Realityserie

Afgelopen donderdag ging de realityserie Paul American in première. Een docuserie, die door HBO Max wordt gestreamd, over de excentrieke familie van Jake Paul. De Nederlandse specialiste op de 1000 meter speelt hier samen met haar verloofde een grote rol. Paul onthulde al gelijk in de eerste aflevering van de serie het einde van de schaatscarrière van Leerdam.

Kwetsbare Jake Paul heeft zichtbaar last van zijn dominante broer Logan: 'Ik ben een klootzak' Er zijn weinig broers die zo openlijk met elkaar ruziën als de Amerikanen Jake en Logan Paul. Ze schelen een jaar van elkaar en groeiden dus ook qua ontwikkeling en interesses 'naast' elkaar op. In de splinternieuwe realityshow Paul American wordt pijnlijk duidelijk hoe de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam gebukt gaat onder zijn dominante broer Logan.

Maar de serie bracht al gelijk nog meer aan het daglicht. Zo wordt er ook pijnlijk duidelijk dat de verloofde van Leerdam gebukt gaat onder zijn dominante broer Logan. Beiden zijn actief in de vechtsport, maar verwierven allebei hun status als influencers, als grote YouTubers. "Logan ondermijnt me elk moment dat hij kan. Dat zouden broers niet moeten doen", liet Jake weten in de eerste aflevering.