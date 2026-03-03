Jutta Leerdam zal nog altijd in de wolken zijn nadat ze in Milaan voor het eerst in haar carrière olympisch kampioen werd. Ze is daarmee niet de enige die wat te vieren heeft, want dat geldt ook voor haar verloofde Jake Paul. Maar dan wel op een heel ander vlak.

De zaken gaan momenteel namelijk erg goed bij Paul, zo blijkt uit een bericht op Instagram. Hij is namelijk mede-oprichter van BetR, een platform waarop mensen bij (voornamelijk Amerikaanse) sportwedstrijden geld kunnen inzetten op allerlei verschillende soorten weddenschappen.

Paul besteedt op zijn eigen Instagram-account met zo'n 29 miljoen volgers regelmatig aandacht aan het bedrijf en dat werpt zijn vruchten af. BetR maakte maandag bekend dat er inmiddels meer dan een miljoen betalende gebruikers op het platform actief zijn.

Dat moet natuurlijk gevierd worden en Paul zou Paul niet zijn als hij dat zomaar aan zich voorbij liet gaan. De Amerikaanse influencer giet in een video op het account van BetR een brandbare vloeistof over een bak met vuurwerk. Als de verloofde van Leerdam het vervolgens aansteekt met een gasbrander, maakt hij zich heel snel uit de voeten.

Gevaarlijke viering

"Een miljoen betalende klanten, het is tijd om het te vieren", vertelt Paul tegen de camera als hij een stukje verderop achter een auto wacht tot de explosie gaat komen. Als de harde klap vervolgens komt, kijkt hij verschrikt om zich heen.

Maar dat betekent niet dat hij zich een volgende keer tegen zal laten houden. Met de gasbrander in zijn hand verheugt hij zich al op het moment dat er tien miljoen betalende klanten zullen zijn. "Wees voorzichtig, baas", schrijft BetR bij de video.

Vakantie met Leerdam

Met de mijlpaal van Paul hebben hij en zijn geliefde in ieder geval allebei iets te vieren op dit moment. Dat kunnen ze waarschijnlijk samen doen, want Leerdam zette na de Spelen een punt achter haar seizoen.

De schaatsster kreeg van de KNSB een aanwijsplek voor de WK sprint van deze week, maar besloot daar geen gebruik van te maken. Leerdam won het toernooi eerder al eens in 2022. Femke Kok, Suzanne Schulting en Marrit Fledderus zullen bij afwezigheid van Leerdam in Thialf namens Nederland om de wereldtitel gaan strijden.