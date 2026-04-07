Oud-voetballer en Vandaag Inside-icoon Johan Derksen heeft zijn ongezouten mening gegeven over 'juicekoningin' Yvonne Coldeweijer. De influencer wordt al vaker onder vuur genomen in de sportwereld en Derksen sluit zich aan bij de kritiek.

Derksen wordt in de uitzending van VI maandagavond gevraagd naar zijn mening over Coldeweijer, die op haar juicekanaal LifeofYvonne roddels deelt over bekende Nederlanders. Zij werd geopperd al tafelgast in het praatprogramma van Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee. "Nou, weet ik niet hoe jullie daarover denken", begint de bromsnor.

"Ik ken haar helemaal niet", antwoordt presentator Genee. "Ik ook niet en ik wil haar ook niet kennen", zegt Derksen. "Ik vind juice verderfelijk. Die mevrouw heeft een verdienmodel ontdekt door met roddels en 'van horen zeggen' gezinnen kapot te maken, carrières kapot te maken. Dat gooit ze zo in de publiciteit en dat geeft rellen."

Jutta Leerdam en Jake Paul

Coldeweijer beweerde recent nog dat de verloving tussen schaatskampioene Jutta Leerdam en Amerikaanse bokser Jake Paul afgebroken zou zijn. Paul kwam vervolgens met een statement over die 'leugens' via X. "Ik zie dat de Nederlandse media liegen over mijn verloofde Jutta en ik", schrijft Paul in zijn bericht. "Er wordt de afgelopen jaren zoveel onjuiste informatie over Jutta verspreid. Het moet stoppen."

Coldeweijer deelde zondag het gerucht dat Leerdam "gedumpt" zou zijn door Jake Paul. "Jake heeft haar twee weken geleden thuis afgezet, de ring van haar afgepakt en heeft de verloving en dus ook de relatie verbroken". Er lijkt echter geen sprake van problemen in de relatie.

Wesley Sneijder

Eerder was ook voetbalicoon Wesley Sneijder slachtoffer van valse informatie van Coldeweijer. Ze deelde een roddel over Sneijder die te gast was bij Radio 538 voor een interview. Daarbij zat de oud-voetballer regelmatig aan zijn neus.

Coldeweijer beweerde dat dit te maken had met mogelijk drugsgebruik. Sneijder ontkrachtte dat gerucht en vertelde dat hij last heeft van hooikoorts en een speciale neusspray gebruikt. Dit zou de reden zijn dat hij regelmatiger aan zijn neus zat tijdens het interview. Coldeweijer gaf na die uitleg een rectificatie via sociale media.