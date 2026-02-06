Bij Vandaag Inside heeft oud-voetballer Johan Derksen enkele uitspraken gedaan over een gevoelig onderwerp: de minimumleeftijd om tabaksproducten te mogen kopen. Een medisch specialist vindt Derksens opvattingen onverantwoordelijk.

De nieuwe coalitien van D66, VVD en CDA wil de leeftijdsgrens voor tabaksproducten verhogen van 18 naar 21 jaar. Derksen vindt dat de grens bij 18 jaar moet blijven. Hij noemt de verhoging 'betutteling'. Wat Derksen betreft moet de overheid zich niet bemoeien met de keus van vrije burgers om al dan niet genotsproducten te consumeren.

Longpatholoog

Longpatholoog Danielle Cohen (een vooraanstaande wetenschapper verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum) ziet het anders. Zij ziet het juist wel als een essentiële overheidstaak om de volksgezondheid te bewaken. Cohen weet hoe verwoestend longkanker is en is om die reden voorstander van het verhogen van de minimumleeftijd.

Tegenover het Algemeen Dagblad zegt Cohen: "Nou komt er een wet om de leeftijd om tabak te kopen naar 21 te verhogen, bedoeld om kinderen te beschermen tegen levenslange verslaving. En dan ga jij [Derksen, red.] weer zeggen, op nationale televisie voor al jouw kijkers en volgers, dat dat betutteling is, dat het een plan van ‘links’ is. Weet je hoeveel schade dat aanricht? Dus stop daarmee."

Longkanker

Mensen moeten beschermd worden tegen schadelijke en verslavende producten, zo bepleit ze. Want: "85 procent van alle gevallen van longkanker komt door roken. 85 procent! En dat is alleen nog longkanker. Denk ook aan keelkanker, blaaskanker. 30 procent van álle kankers komt door tabak."

Hoe hoger de grens komt te liggen, hoe kleiner de kans wordt dat mensen al op jonge leeftijd beginnen te roken. Dan wordt bijvoorbeeld ook de kans kleiner dat een jong kind in aanraking komt met tabaksproducten via pakweg een 18-jarige die een peukje aanbiedt.

Vandaag Inside

Ze is bereid om in Vandaag Inside haar visie toe te lichten. "Dus we hebben Wilfred Genee getagd, de redactie van VI, ik ken ze niet, maar ik hoop dat ze het zien. Als ze me uitnodigen, ga ik wel praten."