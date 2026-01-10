De naam van Max Verstappen wordt steeds vaker genoemd in discussies over de beste Formule 1-coureur aller tijden. Met indrukwekkende prestaties en records die in rap tempo naderen, schuift de Nederlander nadrukkelijk aan tafel bij de grootste namen uit de sportgeschiedenis. Dat zorgt automatisch voor nieuwe vergelijkingen met Lewis Hamilton, jarenlang de onbetwiste maatstaf in de Formule 1.

Volgens voormalig F1-coureur David Coulthard zit het verschil tussen beide grootheden niet alleen in titels of overwinningen. In de Red Flags-podcast legt hij uit waarom Verstappen in zijn ogen een streepje voor heeft. "Uiteindelijk tellen maar twee dingen: de stopwatch en de finishvlag", stelt de Schot. "Alles daarbuiten is uiteindelijk een kwestie van mening."

Coulthard richt zich daarbij nadrukkelijk op de persoonlijkheid en benadering van Verstappen. "Max is heel nuchter. Hij is gewoon zichzelf. Hij is aanwezig", zegt hij. Volgens de oud-coureur schuilt daarin een belangrijke kracht. "Als hij niet gelukkig is, zegt hij dat ook. Hij staat achter zijn overtuigingen, of hij nu wint of verliest."

'Ik weet niet zeker of hij nog op zijn hoogtepunt is'

Over Hamilton is Coulthard uitgesproken respectvol, maar niet zonder kritiek. "Hamilton is ongelooflijk geweest", benadrukt hij. "Maar ik weet niet zeker of hij nog op zijn hoogtepunt is." Met die uitspraak raakt Coulthard een gevoelig punt in de vergelijking tussen beide coureurs, zeker nu de Brit bij Ferrari een lastige periode doormaakt.

Daarbij kijkt Coulthard ook naar de onderlinge verhoudingen binnen teams. "Het voelt alsof de groten hun teamgenoten evenaren of overtreffen", stelt hij. "En de afgelopen jaren, als ik me niet vergis, gebeurt dat niet altijd meer", doelt hij op Hamilton, die in tegenstelling tot Verstappen het onderspit bijt ten opzichte van zijn teamgenoot.

'Het voelt alsof Max zich nog steeds ontwikkelt'

Bij Verstappen ziet Coulthard juist nog volop ruimte voor groei. "Het voelt alsof Max zich nog steeds ontwikkelt", klinkt het veelzeggend. "Bij hem heb je het gevoel dat er nog meer in zit." Volgens de oud-coureur is dát momenteel het grootste verschil in de rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton. Of de Nederlander zich daarmee definitief kan scharen onder de allergrootsten in de Formule 1, zal de komende jaren moeten blijken.

Nieuw Formule 1-seizoen

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat begin maart op het programma, met daarvoor eind februari de officiële wintertests in Bahrein. Daar krijgt Verstappen voor het eerst te maken met het aangepaste kwalificatieformat, ingevoerd door de komst van een elfde team en twee extra auto’s op de grid. Met meer drukte op de baan, vooral in Q1 en Q2, wordt foutloos rijden vanaf de eerste race belangrijker dan ooit.