Jenning de Boo pakte op zowel de 1000 meter als de 1500 meter een knappe zilveren medaille. Hoewel hij natuurlijk liever goud had gewonnen, was het feestje er niet minder door.

De Boo baalde in eerste instantie van zijn tweede plaats, maar kon er al snel mee leven dat er momenteel niet veel te doen is tegen Stolz.

Tijd voor een feestje

Eenmaal in het TeamNL Huis was De Boo wel in voor een feestje. Zijn Groningse vrienden waren erbij op het podium en rapper Kraantje Pappie, ook een Groninger, kwam optreden. " Dat was wel even speciaal”, vertelt De Boo aan De Telegraaf. "Al die Groningers op dat podium, mooi toch? We hebben er even een feestje van gemaakt. Maar het was alleen van korte duur. Ik denk dat ik ongeveer om 01.00 uur in bed lag vannacht.”

Zijn spelen zaten er toen op, maar De Boo blijft nog in Milaan om zijn vriend en collega Kjeld Nuis bij te staan. Te veel drinken ging dus niet. Toch? " Nou, ik had al een champagnemoment met m’n ouders, vrienden en familie beleefd, in een aparte kamer van het TeamNL Huis. Ik heb ongeveer drie slokken gehad. Toen dacht ik, dit glas zet ik even weg. Want ik kan echt nog niets hebben, merkte ik. Of het was misschien het placebo-effect, ik weet het niet. Maar ik dacht echt: anders ben ik morgenochtend helemaal niets waard.”

Hoewel hij dus redelijk rustig aandeed, had hij het 's ochtends best lastig, zo bekent De Boo. " Als de fysiotherapeut me vanochtend niet had gewekt, had ik nu nog in bed gelegen. Daar ben ik heel eerlijk in.”

Kjeld Nuis

De Boo's toernooi zit er dus op, maar zijn vriend Nuis komt nog in actie op de 1500 meter. De Boo blijft voor hem in Milaan, om hem te helpen tijdens trainingen en hem aan te moedigen tijdens de race. Zo kan hij ook de sluitingsceremonie meemaken.